U lipenské přehrady je bruslení, otužování i občerstvení

Černá v Pošumaví (Českokrumlovsko) - Bruslení, otužování a občerstvení najdou lidé hned vedle sebe u lipenské přehrady. U Černé v Pošumaví funguje o víkendech Windy Point, který tyto služby nabízí. Provozovatelé upravují ledové plochy na bruslení, vysekávají díry do ledu na otužilce a pro návštěvníky připravuje nápoje vicemistr Evropy v barmanském sportu David Neumann.

Fotogalerie

"Zájem je veliký. Lidé jsou rádi, že se děje alespoň něco, a naší snahu oceňují. Máme velkou fanouškovskou základnu, pro kterou jsme se rozhodli otevřít i zimní sezonu," řekl ČTK Neumann, který Windy Point jindy provozuje v létě. Loni na konci prosince se rozhodl, že premiérově otevře sněžný bar také v zimě.

Neumann uvedl, že provozovatelé dodržují i vládní nařízení, které platí kvůli koronaviru. "Nabídku jsme upravili podle toho, co mají naši hosté rádi a co nám nařízení dovoluje, je zde tedy v nabídce každý den jiná domácí polévka, náš speciální hot dog s cibulkou a zelím, francouzská palačinka se skořicí, italská káva illy a teplé netradiční nápoje. Nápoje servírujeme do našich 'take away' plecháčků, které si hosté mohou nechat, nebo přímo do jejich termosek pro vypití doma," řekl.

Dodal, že dodržování vládního nařízení platí i pro pohyb lidí na ledě. Podle něj návštěvníci ve velké míře pokyny respektují. "Všichni dodržují dostatečný odstup, takže se nejedná o skupinové bruslení. Po celém břehu máme informační cedule, jak se správně a bezpečně na ledu chovat. Jezero je tak veliké, že je zde pro každého místa dost," řekl.

Lipenská přehrada každoročně láká v mrazivých dnech bruslaře. Podle Antonína Labaje, který u Frymburku udržuje ledovou magistrálu, však někdy lidé vstupují na led, aniž by byl dostatečně silný. "Na začátku týdne se tu například propadl běžkař, který chtěl na ledu lyžovat. Lipno je v tomto směru nevyzpytatelné. Takže například v Horní Plané má led sílu až 20 centimetrů, ale okolo Frymburku je stále slabší," řekl Labaj.