U Libye podle úřadu OSN zřejmě zahynulo 150 uprchlíků

Tripolis - U libyjských břehů zřejmě zahynulo až 150 uprchlíků. Oznámil to podle agentury Reuters Úřad vysokého komisaře OSN pro uprchlíky (UNHCR). Běženci byli ve skupině 300 lidí, kteří se vydali do Evropy. Polovinu z nich se podařilo zachránit a podle úřadu jsou nyní na zpáteční cestě do Libye.

O ztroskotání nové skupiny uprchlíků informoval mluvčí UNHCR. Běženci vypluli z Chumsu, který leží 120 kilometrů východně od Tripolisu.

Informace o těchto lidech se v detailech neshodují. UNHCR s odvoláním na přeživší ohlásil, že se k Evropě vydalo 300 lidí, ale není jasné, zda na jedné nebo na dvou lodích. Přeživším pomohli rybáři a libyjská pobřežní stráž je podle mluvčího UNHCR odvezla do Libye.

Pokud se tato verze potvrdí, pak jde o letos nejtragičtější nehodu uprchlíků ve Středozemním moři.

Agentura AP citovala mluvčího libyjské pobřežní stráže. Řekl, že zachráněno bylo 125 lidí. Podle Mezinárodní organizace pro migraci (IOM) je na cestě k libyjskému pobřeží 145 lidí a zřejmě 150 zahynulo.

Libye je nejčastější výchozí zemí lodí s migranty. Podle IOM letos při pokusu překonat Středozemní moře zahynulo 680 lidí a 3700 bylo zadrženo a vráceno do táborů v Libyi. Do Evropy od začátku roku dorazilo téměř 30.000 uprchlíků, přičemž v první polovině loňského roku to bylo 46.000 lidí. Nejvíce migrantů mířilo do Řecka, kam letos do 4. července připlulo 14.000 lidí, do Španělska 10.000. V Itálii se za prvních šest měsíců letošního roku vylodilo 2790 migrantů.