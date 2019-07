U Libye podle úřadu OSN zřejmě zahynulo 150 uprchlíků

Tripolis - U libyjských břehů zahynulo až 150 uprchlíků. Oznámil to podle agentury Reuters Úřad vysokého komisaře OSN pro uprchlíky (UNHCR). Běženci byli ve skupině zhruba 300 lidí, kteří se vydali do Evropy. Polovinu z nich se podařilo zachránit a podle úřadu jsou nyní na zpáteční cestě do Libye. Organizace Lékaři bez hranice (MSF) se domnívá, že ve vodě může být mnohem více lidí, protože na moře se podle ní vydalo dohromady na třech plavidlech až 400 uprchlíků.

O ztroskotání nové skupiny uprchlíků informoval mluvčí UNHCR. Běženci vypluli z Chumsu, který leží 120 kilometrů východně od Tripolisu.

Informace o těchto lidech se v detailech neshodují. UNHCR s odvoláním na přeživší ohlásil, že se k Evropě vydalo 300 lidí, ale není jasné, zda na kolika lodích. Přeživším pomohli rybáři a libyjská pobřežní stráž je podle mluvčího UNHCR odvezla do Libye.

Pokud se tato verze potvrdí, pak jde o letos nejtragičtější nehodu uprchlíků ve Středozemním moři. Šéf UNHCR Filippo Grandi sdělil, že "se právě ve Středozemním moři stala největší letošní tragédie".

Agentura AP citovala mluvčího libyjské pobřežní stráže. Řekl, že dvě lodě s asi 300 lidmi na palubách se potopily zhruba 120 kilometrů východně od Tripolisu. Zachráněno a vráceno do Libye podle něj bylo 137 uprchlíků a stráž z moře vytáhla jenom jednoho mrtvého. Podle Mezinárodní organizace pro migraci (IOM) je na cestě k libyjskému pobřeží 145 lidí a zřejmě 150 zahynulo.

Mluvčí libyjského námořnictva řekl, že se podařilo zachránit 134 lidí, vyloveno bylo jedno tělo a 115 lidí se pohřešuje. Podle tohoto zdroje se potopila jedna dřevěná loď s 250 uprchlíky na palubě.

Julien Raickman z MSF řekl agentuře AFP, že ve středu večer se na moře vydaly tři lodě, na jejichž palubách bylo 400 lidí. MSF od dnešního poledne pomáhala dvěma skupinám, v jedné bylo 53, ve druhé 82 lidí. Někteří museli být převezeni do nemocnice. "Na břeh je dopravili rybáři, ne pobřežní stráž. Byli mimořádně otřeseni, jeden muž viděl zmizet pod vodou celou svou rodinou," řekl Raickman. "Na moři bylo potřeba pomoci 400 lidem, takže se zachránila ani ne třetina," dodal. Podle něj záchranná operace pobřežní hlídky pokračovala i dnes večer.

Libye je nejčastější výchozí zemí lodí s migranty. Podle IOM letos při pokusu překonat Středozemní moře zahynulo nebo se po něm pohřešuje 680 lidí a 3700 bylo zadrženo a vráceno do táborů v Libyi. Do Evropy od začátku roku dorazilo 37.000 uprchlíků, přičemž v první polovině loňského roku to bylo 46.000 lidí. Nejvíce migrantů mířilo do Řecka, kam letos do 4. července připlulo 14.000 lidí, do Španělska 10.000. V Itálii se za prvních šest měsíců letošního roku vylodilo 2790 migrantů.

Grandi vyzval evropské státy, aby obnovily záchranné operace, a Libyi, aby ukončila praxi zadržování uprchlíků. Podle něj je třeba vytvořit bezpečné trasy, než přijdou o život další zoufalí lidé.

EU v minulých letech spolu s pobřežní hlídkou a dalšími libyjskými jednotkami pomáhala bránit uprchlíkům vydat se na nebezpečnou cestu přes moře. Podle ochránců lidských práv se tím ale běženci dostali do rukou nebezpečných ozbrojených skupin nebo zůstali ve špinavých zadržovacích zařízeních. Podle agentury AP je v těchto táborech v Tripolisu a okolí na 2500 lidí.