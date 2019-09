U Koněvovy sochy se bude protestovat proti jejímu zahalení - video

Praha - U sochy maršála Ivana Koněva v Praze 6 se dnes odpoledne uskuteční protestní akce proti jejímu zakrytí. Akce na náměstí Interbrigády v Bubenči, které se mají zúčastnit mimo jiné poslanec Jaroslav Foldyna a mluvčí prezidenta Jiří Ovčáček, začne v 16:00. Kontroverzního sovětského vojevůdce nechala radnice zakrýt v pátek, od té doby se plachtu pokusilo strhnout několik lidí.

Radnice Prahy 6 zakrytí sochy zdůvodnila snahou ochránit pomník před vandaly. Ruské velvyslanectví označilo jednání radnice za "opakované zneuctění památky vojáků Rudé armády padlých v bojích proti nacistům za svobodu Československa". Starosta Prahy 6 Ondřej Kolář (TOP 09) dostal policejní ochranu, protože kvůli postupu radnice dostával vyhrůžky fyzickou likvidací.

Pomník je delší dobu předmětem sporu s Ruskou federací, důvodem jsou rozdílné názory na Koněvovu historickou roli. Šestá městská část navrhuje kvůli vandalským útokům na sochu její přesun na nedalekou zahradu ruského zastupitelského úřadu. Socha byla už několikrát poškozena, naposledy ji někdo minulý týden polil červenou barvou. Ruské velvyslanectví tehdy ostře odsoudilo pomalování pomníku a označilo to za barbarský čin a urážku památky vojáků Rudé armády. Ruské ministerstvo zahraničí kvůli tomu povolalo chargé d'affaires českého velvyslanectví v Moskvě. Česká diplomacie sdělila, že nemůže do věci samosprávy zasahovat.

Socha bude podle mluvčího Prahy 6 Ondřej Šrámka zakryta do doby, než se rozhodne, co s ní dál. O jejím osudu budou jednat 12. září zastupitelé Prahy 6.

Praha 6 loni k 50. výročí invaze vojsk Varšavské smlouvy do Československa odhalila u sochy tabulku s doprovodným textem. Popisuje roli Koněva v roce 1945, kdy osvobozoval Československo od nacistů, v roce 1956, kdy řídil potlačení maďarského povstání, v roce 1961, kdy se jako velitel skupiny sovětských vojsk podílel na řešení berlínské krize výstavbou berlínské zdi, i v roce 1968, kdy měl podíl na vpádu vojsk Varšavské smlouvy do Československa. Ruská ambasáda v ČR v uplynulých dnech uvedla, že vandalský čin zavinila i radnice Prahy 6 tím, že na něj tabulku umístila.