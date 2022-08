U Itala po návratu z dovolené odhalili covid-19, opičí neštovice a HIV

Řím - Lékaři na Sicílii odhalili u jednoho pacienta, který se vrátil z dovolené ve Španělsku, nákazu koronavirem, virem opičích neštovic a HIV. Skupina lékařů to uvedla v odborném časopise The Journal of Infection. Podle nich se jedná o první popsaný případ souběžné nákazy těmito třemi viry na světě. Nemocnice muže po týdnu pustila do domácího léčení, uvedl deník Corriere della Sera.

Šestatřicetiletý muž se obrátil na pohotovost v Katánii poté, co se mu na těle objevila vyrážka. Měl také teplotu, trpěl malátností a bolestmi hlavy a krku. Lékaři mu udělali test na covid-19 a opičí neštovice a oba byly pozitivní. Při testech navíc zjistili, že se nakazil také virem, který způsobuje AIDS.

Lékaři se domnívají, že se muž mohl nakazit současně přinejmenším koronavirem a virem opičích neštovic. Na konci června totiž strávil několik dní ve Španělsku, kde měl nechráněnou soulož s několika muži. Španělsko je přitom jednou ze zemí, která zaznamenala od května, kdy se opičí neštovice začaly šířit i mimo Afriku, největší počet případů nákazy touto nemocí. HIV se muž podle lékařů nakazil také relativně nedávno, protože si nechal před rokem udělat test, který byl negativní.

Vzhledem k tomu, že se jedná o první popsaný případ souběžné nákazy těmito třemi infekcemi, není podle autorů odborného článku možné určit, zda tato kombinace zhoršuje průběh uvedených nemocí.