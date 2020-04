U ISS zakotvila loď Sojuz se třemi novými členy posádky

Bajkonur - Tři noví členové posádky Mezinárodní vesmírné stanice (ISS) přistáli dnes odpoledne SELČ u orbitálního komplexu. Let Sojuzu MS-16 s ruskými kosmonauty Anatolijem Ivanišinem a Ivanem Vagnerem a s americkým astronautem Christopherem Cassidym z kosmodromu Bajkonur v Kazachstánu k ISS trval šest hodin.

S lodí a její posádkou odstartovala podle plánu v 10:05 SELČ raketa Sojuz-2.1a. Bylo to poprvé, co vynesla na oběžnou dráhu lidi. Raketa tohoto typu sice do vesmíru létá už od roku 2004, ale dosud dopravovala výhradně náklad. Současná modernizovaná verze je vybavena digitálním systémem řízení.

V 16:13 SELČ plavidlo zakotvilo u ISS. "Právě dorazili!" napsal na twitteru americký Národní úřad pro letectví a vesmír (NASA). Vstup mezi lodí a ISS bude otevřen dvě hodiny po zakotvení.

Na Ivanišina, Vagnera a Cassidiho čeká stávající tříčlenná posádka stanice, kterou tvoří astronauti NASA Jessica Meirová a Andrew Morgan a kosmonaut ruské vesmírné agentury Roskosmos Oleg Skripočka.

Příprava Ivanišina, Vagnera a Cassidiho na zhruba půlroční pobyt ve vesmíru a jejich odlet byly poznamenány pandemií nemoci covid-19, způsobenou prudce se šířící nákazou koronavirem SARS-CoV-2. Vše se muselo obejít bez obvyklých rituálů, včetně rozloučení s blízkými. Také tradiční setkání s novináři pořádané vždy den před odletem bylo tentokrát nezvyklé - uskutečnilo se ve středu jako tisková videokonference.

Sojuz MS-16 je v pořadí 62. lodí této rodiny, která od roku 2000 k ISS odletěla, celkem od roku 1967 kosmickou cestu absolvovalo 145 plavidel Sojuz, poznamenal portál Space.com.

K ISS se již připravuje další let, který uskuteční soukromá americká společnost SpaceX. Ta již loni v březnu úspěšně absolvovala bez posádky zkušební let lodi Dragon k orbitální stanici, na který možná již letos v květnu naváže první pilotovaný let. Na palubě mají být američtí astronauti Doug Hurley a Bob Behnken, kteří na ISS stráví asi dva či tři měsíce.