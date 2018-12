Větrný Jeníkov (Jihlavsko) - Na opravované D1 mezi Humpolcem na 90. kilometru a Větrným Jeníkovem na 104. kilometru oznámilo Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) na dnešek pokračování prací na rozšíření vozovky. Pracovníci s technikou začali provizorní betonová svodidla posunovat ve středu, dopravu kvůli tomu stahovali do jednoho jízdního pruhu. Tvořily se kolony. S omezením v obou směrech musejí řidiči počítat i dnes.

Ve středu se podle mluvčího ŘSD Jana Rýdla podařilo firmám udělat přes dvě třetiny práce. Rozšíření dálnice by mohlo být dokončeno dnes, pokud se nestane nic mimořádného. Jinak by byly práce v pátek přerušeny kvůli očekávanému většímu provozu před vánočními svátky a dělníci by se na D1 vrátili 27. prosince.

Opravy této části dálnice mají skluz a neskončily před zimou tak, jak měly. Auta tam pořád jezdila v zúžených jízdních pruzích. V minulém týdnu se po sněžení na D1 vytvořily kolony dlouhé desítky kilometrů. ŘSD v pondělí oznámilo, že v uvedené části D1 ukončí smlouvu se sdružením stavebních společností a na dokončení oprav vybere jiného zhotovitele. O den později firma Geosan Group ohlásila, že sdružení od smlouvy odstupuje. Zakázku za 1,75 miliardy korun prováděl Geosan Group společně s italskou Toto Costruzioni Generali a kazašskou SP Sine Midas Stroy.

Práce zhruba za dva miliony korun na rozšíření jízdních pruhů v obou směrech D1 teď pro ŘSD dělají firmy Gefab a Kaska.