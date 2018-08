Quito - Ekvádor zpřísnil pravidla pro migranty z Venezuely, kteří po desetitisících prchají ze své vlasti za lepším životem v jiných zemích Latinské Ameriky. Od soboty smějí Venezuelci vkročit na ekvádorské území jen s platným cestovním pasem, zatímco dříve jim stačil jiný osobní doklad. U hranic mezi Kolumbií a Ekvádorem se tak nyní tísní tisíce lidí, kteří se kvůli chybějícím pasům nemohou dostat dál.

O zpřísnění pravidel pro Venezuelce, kteří vesměs přes Ekvádor cestují dál na jih do Peru a Chile, rozhodl ekvádorský prezident Lenín Moreno. Nová pravidla vstoupila v platnost úderem sobotní půlnoci, uvedla agentura Reuters.

"Netuším, co budeme dělat, ale zpátky nemůžeme. Nepošlu přece svou snoubenku zpátky, aby tam hladověla," řekl agentuře Reuters Venezuelec Gabriel Malavolta, který uvízl u hraničního přechodu Ipiales kvůli tomu, že jeho snoubenka s sebou nemá cestovní pas. Získání pasu je ve Venezuele složité a zdlouhavé a může trvat i roky.

Jen letos z Venezuely do Kolumbie odešlo na 423.000 Venezuelců, kteří prchají z vlasti kvůli špatné ekonomické a politické situaci. Ve Venezuele je nedostatek potravin a léků a vzhledem k ekonomické krizi je naděje na zlepšení zatím jen mizivá.

Ekvádor tento měsíc vyhlásil stav humanitární nouze ve třech svých provinciích, kam v posledních týdnech přichází z Kolumbie na 4000 Venezuelanů denně. Rekordní přechody hranic zaznamenává v posledních týdnech také Peru, kam za den z Ekvádoru přichází na 5100 Venezuelanů. Právě Peru už dalo najevo, že nejspíš bude následovat ekvádorského příkladu a začne od Venezuelců při překročení hranic rovněž vyžadovat cestovní pasy. Nová pravidla by tam měla platit od 25. srpna.

Postup Ekvádoru a Peru vzbuzuje kritiku v Kolumbii, kde nejspíš uvíznou desetitisíce lidí bez potřebných dokladů. "Jsme hluboce znepokojeni tím, jaké by to mohlo mít důsledky," uvedl ředitel kolumbijského úřadu pro migraci Christian Krüger. "To, že se po těch lidech budou vyžadovat pasy, migraci nezastaví. Tihle lidé svou zemi neopouštějí proto, že chtějí. Oni ji opustit musejí," citovala Krügera agentura AP.

OSN tento měsíc varovala, že počty Venezuelanů opouštějících svou vlast jsou alarmující a že obrovský počet migrantů může způsobit humanitární krizi v řadě zemí Jižní Ameriky.