U hokejistů Karlových Varů skončil po pěti letech trenér Pešout

Karlovy Vary - U hokejistů Karlových Varů skončil po pěti letech trenér Martin Pešout. Pětapadesátiletému kouči vyprší po sezoně, jež pro Energii skončila minulý týden vyřazením v předkole play off extraligy s Pardubicemi, smlouva a u týmu už pokračovat nebude. Západočeský klub to oznámil na webu.

Pešout zahájil své třetí působení u karlovarského mužstva v roce 2017, kdy mistr z roku 2009 sestoupil do první ligy. Hned v prvním ročníku dovedl Energii zpět do extraligy a v uplynulých třech sezonách s ní postoupil třikrát do předkola play off.

Podle informací serveru iSport z minulého týdne by se Pešout mohl vrátit do Komety, odkud do Karlových Varů přišel. V brněnském týmu působil čtyři roky jako asistent a získal kompletní medailovou sbírku korunovanou titulem v roce 2017.

Pešout v uplynulých pěti letech vedl Karlovy Vary ve 299 zápasech a z koučů v novodobé historii klubu strávil na lavičce nejdelší dobu bez přerušení. "Martinovi moc děkujeme za pět let, kdy tým vedl. Povedlo se mu navrátit tým do extraligy, v další sezoně jej v ní udržet a další tři roky jej pokaždé dovedl do předkola play off. Během svého působení pak dával velký prostor mladým hráčům. Práce, kterou pro klub odvedl, si moc vážíme a děkujeme za ni," uvedl majitel klubu Karel Holoubek.

Jméno Pešoutova nástupce ještě není známo. Vedení klubu aktuálně intenzivně řeší jak otázku složení trenérského štábu pro nadcházející sezonu, tak i kádr.

Rodák ze Slaného Pešout kromě Karlových Varů v minulosti působil jako hlavní trenér v prvoligových mužstvech Kadaně a Chomutova a ve slovenské Skalici. Vedl také reprezentační osmnáctku.