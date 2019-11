U hokejistů Brna skončil po porážce s Karlovými Vary trenér Fiala

Brno - Hokejisté Komety Brno jsou bez trenéra. Hlavní kouč Petr Fiala se vzdal funkce bezprostředně po dnešní extraligové porážce s Karlovými Vary 2:7, což byla pátá prohra týmu v řadě.

Hráčům a spolupracovníkům oznámil Fiala svoji rezignaci pár minut po skončení duelu se Západočechy. "Poslední třetina nebyla hodná jména Komety. Pro mě to byl poslední signál k tomu, abych odstoupil," řekl Fiala na tiskové konferenci.

Kometa hraje další extraligové utkání v úterý na ledě mistrovského Třince. Zatím není jasné, kdo tým povede. "Situaci řešíme a v pondělí k ní vydáme prohlášení," uvedl majitel klubu Libor Zábranský.

Fiala přišel k týmu Komety letos v létě od olomoucké mládeže jako nástupce Zábranského. Po první čtvrtině Brno dokonce vedlo extraligu, nyní však přišla série porážek, po níž kouč rezignoval.

"Hráli jsme špatně výsledkově," připomněl Fiala například vedení 4:1 na Spartě a 3:0 ve Vítkovicích, které jeho tým nedokázal dotáhnout do vítězného konce. "Tam to byl totální propadák," řekl o pátečním duelu v Ostravě.

Podle Fialy nebylo na co čekat. "Přišly by třeba další porážky, Kometa by byla desátá a to tady nikdo nechceme," řekl. "Já určuju, jak se má hrát, a když to hráči nejsou schopni zrealizovat, tak bude lepší, aby to vedl někdo jiný a Kometa nespadla tam, kam nepatří," dodal.

Hlavním problémem mužstva byla podle něj nevyrovnanost výkonů. "V některých fázích jsme sice podali vynikající výkony, ale jindy zase velmi špatné," poznamenal Fiala. "Pořád jsem měl v hlavě, že nehrajeme to, na co tým má. Ale nesmí tam být takové výkyvy," zdůraznil.

Tvrdí, že za ním nešli ani hráči. "Kdyby za mnou šli, asi bych to nepokládal," řekl. "Nepřesvědčovali mě v posledních zápasech, že všichni kopeme za stejný cíl. Snad se někteří chytnou za nos a budou předvádět lepší výkony než dosud. Ale to už nebude moje starost," prohlásil. "Deset hráčů nevyměníte, že?" položil řečnickou otázku a dodal, že své krátké angažmá v Kometě uzavře při středečním jednání se Zábranským.