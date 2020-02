U hlavních krkonošských středisek a Šerlichu kolabovala doprava

Pec pod Sněžkou (Trutnovsko) - Doprava do hlavních krkonošských lyžařských středisek Pec pod Sněžkou, Špindlerův Mlýn a Janské Lázně dnes dopoledne kolabovala. Nejhorší situace byla v Peci, kde policie auta vracela před středisko. Situace se začala zlepšovat po 13:00. Odpoledne se vyhrotila dopravní situace u Šerlichu v Orlických horách na silnici mezi Deštným a Orlickým Záhořím, řekla ČTK mluvčí krajské policie Lucie Konečná. Kvůli vozidlům parkujícím podél silnice byla komunikace neprůjezdná.

"I na silnici u Šerlichu by už měl být klid, situace se tam stabilizovala po 16:00. Silnice je opět, jak od Deštného, tak od Orlického Záhoří plynule průjezdná. Prosíme řidiče, aby byli obezřetní i v následujících dnech, jelikož mohou nastat podobné dopravní komplikace jako dnes," řekla ČTK Konečná.

Horské sedlo mezi Šerlichem a Velkou Deštnou, přes které silnice vede, je oblíbené nástupní místo na turistické a běžkařské trasy na hřeben Orlických hor. Sice je tam parkoviště, ale o víkendech v zimních měsících bývá brzy zaplněné auty lyžařů. Parkují pak podél silnice, což komplikuje průjezd. Policisté přes den řidiče, kteří parkovali v okolí Šerlichu, kde nemají, pokutovali.

Kvůli nehodě v Luisině údolí byla po 12:00 z obou stran neprůjezdná silnice mezi Zdobnicí a Deštným v Orlických horách. "I tam je to už průjezdné bez omezení," řekla odpoledne ČTK mluvčí.

V Krkonoších se dopoledne při vjezdu do Špindlerova Mlýna, Janských Lázní a Pece pod Sněžkou tvořily kolony. Dopravu na příjezdu a ve střediscích regulovaly posílené policejní hlídky. "Doprava do středisek je už plynulá, ale parkoviště jsou stále z větší části zaplněná. Co se týče Pece pod Sněžkou, tak auta parkují také podél příjezdové silnice od Velké Úpy," řekla ČTK po 13:00 Konečná.

Silnice do krkonošských středisek zaplnila auta rekreantů, kteří přijeli na prázdniny, nebo jednodenních lyžařů. Krkonošská horská střediska v únoru zažívají tradičně po období na konci roku druhý vrchol zimní sezony. V ČR a také v některých sousedních zemích jsou prázdniny.