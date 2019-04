Zlín - U fotbalistů Zlína skončil po čtvrt roce trenér Roman Pivarník. V pátek v úvodním utkání nadstavbové části první ligy proti Olomouci povedou tým asistenti Jan Kameník, David Hubáček a Otakar Novák. Klub o tom informoval na svém webu.

Pivarník převzal Zlín v polovině ledna po Michalu Bílkovi, který odešel k reprezentaci Kazachstánu. Dvaapadesátiletý kouč v jarní části ligové sezony z jedenácti zápasů osmkrát prohrál a třikrát zvítězil. Fastav zakončil základní fázi na devátém místě tabulky.

"Je to vše o trojúhelníku hráči - trenér - vedení. Vzhledem ke své smlouvě to nemůžu komentovat. Nemůžu se obhajovat, podle mě je to škoda. Řešil jsem různé věci, snažil jsem se dělat svoji práci, ale dopadlo to takto," řekl ČTK Pivarník.

"Ševci" se trápili herně i střelecky a v posledních šesti utkáních dali jediný gól paradoxně při domácím vítězství 1:0 nad vedoucí Slavií Praha ve 29. kole.

Kvůli nepovedenému jaru zlínští fotbalisté z elitní skupiny o titul, kde se drželi po podzimu, klesli do prostřední skupiny o Evropu. V jejím semifinále nejprve vyzvou Olomouc v pátek doma a poté v neděli venku.

Pivarník před Zlínem v české nejvyšší soutěži vedl Brno, Plzeň, Bohemians 1905 a Olomouc.