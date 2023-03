U fotbalistů Teplic po špatném úvodu jara a prohře na Letné skončil kouč Jarošík

Teplice - U teplických fotbalistů po nepovedeném vstupu do jarní části prvoligové sezony skončil trenér Jiří Jarošík. Vedení klubu odvolalo pětačtyřicetiletého kouče po dnešní ligové porážce 1:4 na Letné se Spartou, po níž dělí Severočechy jen dva body od posledního místa v tabulce. Nového hlavního trenéra plánují Tepličtí oznámit v pondělí. Klub o tom informoval na webu.

Jarošík je prvním odvolaným trenérem v jarní části ligové sezony. Severočeši po zimní přestávce v šesti kolech získali jediný bod a pětkrát prohráli. V posledních dvou zápasech utrpěli vysoké porážky 1:4 a po 22 kolech mají s 53 inkasovanými góly nejhorší obranu soutěže. Teplickým aktuálně v tabulce patří 14. místo, které jako první znamená účast v baráži o setrvání mezi elitou.

"Jiřímu Jarošíkovi jednoznačně patří poděkování za to, co s týmem dokázal, jenže úvod jara se mužstvu hrubě nevydařil výsledkově ani herně. Naším prvořadým úkolem je nyní nastartovat tým před sérií důležitých zápasů, které nás čekají," uvedl ředitel teplického klubu Rudolf Řepka.

Jarošík vedl Severočechy od předloňského září, kdy na lavičce nahradil Radima Kučeru. Teplickým tehdy patřilo s pěti body předposlední místo tabulky. Bývalému českému reprezentantovi se po úvodní sérii porážek povedlo mužstvo nastartovat a v minulé sezoně zachránil Severočechy mezi elitou po úspěšné baráži o nejvyšší soutěž proti Vlašimi.

Jarošík do poslední chvíle netušil, že u mužstva skončí. "Když jsem přicházel, situace byla daleko horší. V úvodu jara jsme teď bohužel měli pět šest důležitých ztrát v sestavě, to je strašně moc. Teď se marodka vyprazdňuje, není se na co vymlouvat. Je to otázka nějaké aktuální formy těch hráčů. Výsledky ani hra nejsou dobré, samozřejmě jsem za to zodpovědný. To vnímám," řekl Jarošík na tiskové konferenci po zápase na Spartě.

"Nikdo z vedení se mnou ale o ničem nemluvil. Myslím, že se potkáme v úterý, tak asi pak budeme řešit co dál. Zatím víc nevím. Trénuji a dělám 100 procent pro tým. Uvidíme, jak to celé dopadne," dodal Jarošík, který byl jen o pár minut později odvolán.