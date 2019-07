U Dubu nad Moravou zemřeli při nehodě tři lidé, pět je zraněno

Olomouc - Tři lidé zemřeli dnes při nehodě čtyř aut u Dubu nad Moravou na Olomoucku. Dalších pět lidí bylo zraněno, uvedl mluvčí krajské policie Libor Hejtman. Na místě se srazily dvě dodávky a dvě osobní auta, okolnosti nehody policie vyšetřuje. V Olomouckém kraji jde letos zatím o nejtragičtější nehodu co do počtu obětí.

Nehoda se stala dnes vpodvečer mezi obcemi Charváty a Dub nad Moravou. "Policisté po příjezdu na místo zjistili, že došlo k dopravní nehodě čtyř motorových vozidel, dvou dodávkových vozidel a dvou osobních vozidel. Ve vozidlech cestovalo celkem devět osob. Osm jich bylo zraněno, z toho bohužel tři osoby na místě zemřely," uvedl mluvčí policie.

Silnice byla v místě nehody po dobu šetření uzavřena. Doprava byla odkloněna přes obce Bolelouc a Tučapy, provoz na komunikaci byl zcela obnoven ve 22:00, doplnil mluvčí policie.

Podle mluvčí hasičů Lucie Balážové hasiči na místě vyprošťovali zaklíněné osoby a asistovali při jejich ošetřování. Havarovaná auta následně odstranili z komunikace a pomohli naložit na odtahové speciály.

Počtem obětí jde letos o nejtragičtější nehodu v Olomouckém kraji. Během prvního pololetí zemřelo na silnicích kraje 15 lidí. Ve srovnání se stejným obdobím loňského roku je to o jednu oběť více. Mezi nejtragičtější letošní nehody se dosud zařadil čelní střet dvou osobních aut u obce Kokory na Přerovsku, při kterém na začátku června zemřeli řidiči obou vozidel. Dva spolucestující byli zraněni, z toho jeden těžce a do nemocnice ho přepravil vrtulník. Dvě oběti měla také březnová nehoda osobního auta v Jeseníku, který čelně narazil do stromu.

Nehoda s největším počtem zraněných se odehrála v první polovině června na D35 u Litovle na Olomoucku, kde do odstaveného kamionu naboural autobus s malými fotbalisty. Zranilo se 18 lidí, šlo převážně o lehká zranění. Okolnosti nehody se stále vyšetřují.