U Dobřan hoří pole, vpodvečer hasiči požár lokalizovali

Dobřany (Plzeňsko) - Požár pole u Dobřan na Plzeňsku se podařilo hasičům vpodvečer lokalizovat. Uvedli to na svém twitterovém účtu. Oheň se už dál nešíří, zničil ale prakticky celé pole. Zásah, kterého se účastnilo 22 jednotek hasičů, komplikoval silný vítr, který plameny hnal přes suché pole. Na místě nyní zůstane hlídat pět jednotek hasičů, řekl před 20:00 ČTK řídící důstojník hasičů.

Kvůli požáru byl vyhlášen až nejvyšší stupeň poplachu. Hasiči využili i drony na průzkum terénu. Oheň se odpoledne rozšířil na plochu asi 1000krát 400 metrů, ale kvůli větru se šířil dál. Poté, co plameny spálily vzrostlé obilí, zbyl na poli jen černý popel. Část pole se ale hasičům zachránit podařilo. "Podle snímků z dronů má požářiště 17 hektarů. Nejsme ale schopni z toho rozlišit, co zničil požár a co bylo strniště. To pak musí upřesnit majitel," řekl řídící důstojník.

Pět jednotek by na místě mělo zůstat zhruba do půlnoci, a dohlížet na to, aby se oheň znovu nerozhořel.