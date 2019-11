U dětí roste zájem o sociální síť TikTok, rodiče ji skoro neznají

Praha - U dětí v Česku podle odborníků v posledních měsících strmě roste zájem o čínskou sociální síť TikTok, nejčastěji ji používají děti kolem 13 let. Rodiče ji ale podle průzkumů většinou neznají. Informace dnes zazněly na odborné konferenci Dítě v síti. Většina sociálních sítí jako Facebook nebo YouTube je přístupná od 13 let, děti ale zákaz často obcházejí.

Aplikace na vytváření a sdílení krátkých videí TikTok získala podle publicisty Daniela Dočekala za dva roky fungování přes miliardu uživatelů, polovinu z nich za poslední rok. Podle průzkumu České děti v kybersvětě z počátku letošního roku síť používala téměř třetina dotázaných dětí.

Jedním z aktivních přispěvatelů TikToku, který vlastní čínská firma ByteDance, je dvaadvacetiletý influencer Lukáš Fritscher vystupující jako Lukefry. "TikTok jsem si vybral pro jeho trendovost. Je to něco, kde nejsou rodiče, tudíž je to pro děti dost atraktivní," vysvětlil.

Strmě rostoucí zájem o TikTok v Česku demonstroval Dočekal na počtu sledujících Ondyho Mikuly. První český přispěvatel TikToku, který přesáhl milion sledujících, jich letos v říjnu měl už dva miliony a před několika dny 2,7 milionu.

Rostoucí zájem o tuto síť zaznamenali i politici. "Když se potkám s někým z Facebooku, tak se v žertu ptám, jestli bude pan Zuckerberg prodávat Facebook Číňanům. Ale Facebook se nemusí prodávat, máme tady TikTok," uvedla na konferenci česká eurokomisařka Věra Jourová. Podle ní bude její působení v EU v pořádku, dokud bude dodržovat evropské zákony, zejména ochranu dat.

Sociálně sítě podle průzkumů využívá více než polovina dětí ve věku sedm až 12 let, přestože pravidla jejich používání povolují tyto služby až od 13 let. Nejvíce času tráví vyhledáváním nejrůznějších videí na YouTube nebo prohlížení fotek na Instagramu.

Facebook už podle odborníků u dětí "nefrčí", stává se spíš sítí jejich rodičů. "V průzkumu zaznělo, že je to ta síť, kam mámy nahrávají fotky buchet, co večer upekly," řekla Julia Szymańska ze společnosti Avast. Rodiče se podle průzkumů domnívají, že právě Facebook a Instagram používají děti nejčastěji, přitom jde ale kromě Instagramu spíše o WhatsApp a právě TikTok.

Jedním z témat konference byl také nedostatek kontroly rodičů nad tím, co jejich děti na obrazovkách mobilů a počítačů sledují. Přestože aktivitu dětí na prvním stupni základní školy kontroluje většina rodičů, děti z druhého stupně už jenom polovina a středoškoláky asi pětina. Zaměřit by se podle Dočekala měli nejen na to, kolik času před obrazovkami tráví, ale také například na to, jaké fotky a videa mají v mobilu, jaké používají aplikace nebo zda jsou v kontaktu jen s lidmi, které znají i v reálném světě.

Účinnou formou je takzvaná rodičovská kontrola, již umožňuje většina operačních systémů mobilních telefonů. Odborníci také doporučují zablokovat dětem mobilní nebo online platby nebo omezit možnost sami instalovat aplikace.

Postupně je ale potřeba nechávat dětem na sítích více samostatnosti. "Psychologové a lékaři vám řeknou, že klíčový argument je jejich mentální připravenost. Některé jsou dost zralé v deseti, některé ani v patnácti," uvedla ředitelka české, maďarské, rumunské a slovenské pobočky společnosti Google Taťána le Moigne. Odborníci se shodují na tom, že nejprve je třeba ohledně bezpečnosti na internetu vzdělávat rodiče.