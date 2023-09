U desetiny vzorků mužů nad 50 let ukáže vyšetření podezření na rakovinu prostaty

Operace pacienta s rakovinou prostaty metodou zavedení zářiče přímo do orgánu - ilustrační foto.

Operace pacienta s rakovinou prostaty metodou zavedení zářiče přímo do orgánu - ilustrační foto. ČTK/Ožana Jaroslav, ČTK

Praha -U jednoho z deseti vzorků mužů nad 50 let ukáže vyšetření hodnoty prostatického specifického antigenu (PSA) podezření na rakovinu prostaty. Zvýšené hodnoty ale mohou znamenat také zánět nebo její nezhoubné zvětšení. Ve věku 30 až 50 let mají hraniční nebo vyšší hodnoty PSA čtyři procenta vyšetřených. V tiskové zprávě o tom informovala laboratoř Synlab. Podle statistik v roce 2021, ze kterého jsou poslední data, lékaři rakovinu prostaty objevili u 7700 mužů, zhruba 1400 nemoci podlehlo.

"Zvýšená hladina PSA ještě nemusí poukazovat na rakovinu prostaty. Jedná se o vyšetření, které se provádí preventivně jako první indikátor případného problému. Pro potvrzení, či vyvrácení diagnózy při vyšších hladinách PSA je nutné, aby pacient prošel dalšími navazujícími vyšetřeními pod dohledem urologa," vysvětlil genetik laboratoře Synlab Libor Staněk.

Za zvýšenou hladinu odborníci považují u mužů ve věku 30 až 50 let 2,5 mikrogramu na litr, u padesátníků a starších až 3,5 mikrogramu na litr a s věkem hranice postupně stoupá.

Odhalených případů rakoviny prostaty přibývá, před 20 lety jich bylo necelých 3900, v roce 2019 více než 8100. Potom covidová epidemie záchyt zpomalila, před dvěma lety bylo případů zhruba 7700. Patří tak mezi nejčastější nádory v Česku. Více nádorů se ale v poslední době lékařům daří vyléčit. Mužů, kteří rakovině prostaty podlehnou, je od roku 2000 zhruba stejně, v roce 2021 jich bylo přibližně 1400.

Základním vyšetřením k odhalení je podle informací Všeobecné zdravotní pojišťovny vyšetření prostaty pohmatem, které je součástí preventivní prohlídky muže u praktického lékaře. Na vyšetření PSA pošle lékař pacienta, u kterého má na zdravotní problém podezření. Mohou si ho také zaplatit jako samoplátci, cena se pohybuje podle typu od 99 do 700 korun, případně je součástí komplexnějších testů.

Podle zástupců Synlab zájem každý rok roste, ročně jich laboratoře udělají desetitisíce. Nejvíc v listopadu, kdy se lékaři snaží na téma rakoviny prostaty upozorňovat v osvětových kampaních, jako je Movember. Zájem o testy je podle ředitelky Synlab Czech Kateřiny Bílly Danyšové zhruba 2,5krát vyšší než v jiné měsíce.

Ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09) letos na jaře deklaroval, že preventivní vyšetření rakoviny prostaty formou testu PSA by měl být jeden ze screeningů, které mohou lidé podstoupit bezplatně, protože jsou jim hrazené z veřejného zdravotního pojištění. Bez dalších podrobností tehdy řekl, že by měl začít příští rok. Podobně se ženy mohou nechat bezplatně vyšetřit na riziko rakoviny prsu, děložního čípku a lidé nad 50 let na riziko rakoviny tlustého střeva a konečníku.

Počty nových případů a úmrtí na rakovinu prostaty za rok:

Rok 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Nové případy 7075 7016 6990 6732 7159 7453 7967 7873 8106 7161 7751 Úmrtí 1314 1360 1422 1509 1327 1421 1372 1372 1443 1524 1427

zdroj: SVOD