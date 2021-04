U Dašic na Pardubicku archeologové našli unikátní pohřebiště

Jižně od Dašic na Pardubicku v místě budoucího napojení na dálnici D35 archeologové našli pohřebiště, kde předci pohřbívali mrtvé kontinuálně více než 3600 let. Na snímku je kostrový pohřeb muže datovaný do eneolitu (kultura se šňůrovou keramikou 2800 – 2500 př. n. l.).

Dašice (Pardubicko) - Jižně od Dašic na Pardubicku archeologové našli pohřebiště, kde předci pohřbívali mrtvé kontinuálně více než 3600 let. V budoucnu místem povede napojení na dálnici D35, uvedlo Východočeské muzeum v tiskové zprávě.

Jako první našli archeologové mohylník, který pochází pravděpodobně z období mezi sedmým a osmým stoletím. "Hned pod prvními skrývkami jsme objevili zahloubené linie zemních žlabů, kruhů, půlkruhů doplněné o nálezy typické keramiky. Původní náspy tvořily jádro takzvaného mohylníku, tedy mohylového pohřebiště," řekl vedoucí archeologického oddělení muzea Tomáš Zavoral.

Následoval nález žárových hrobů, popel byl v nádobách i jamkách. "Ty už byly podstatně starší, ukládali je sem příslušníci takzvané lužické kultury popelnicových polí. Ta se tu objevovala v mladší době bronzové, mezi lety 1250 a 1000 před naším letopočtem," řekl Zavoral.

I přesto, že v nedalekých Dvakačovicích na Chrudimsku je v lesním porostu jeden obdobný mohylník zachovalý, tak na Pardubicku je podobně rozsáhlá nekropole unikátní.

"Není to však tím, že by zde lidé tímto způsobem nepohřbívali, ale je to zapříčiněno především následným odlesněním krajiny spojeným s intenzivní zemědělskou činností, kvůli které veškeré nadzemní památky zanikly," uvedl Zavoral.

Zajímavostí je skrčenec z doby kamenné. Patřil ke kultuře šňůrové keramiky, která se na našem území vyskytovala zhruba od roku 2800 do roku 2500 před naším letopočtem.

Zemřelý byl pravděpodobně muž, pohřbený byl ve skrčené poloze na levém boku s hlavou k západu. V ruce svíral kamennou čepel dlouhou asi pět centimetrů, pravděpodobně součást nože, ze kterého se nedochovala dřevěná střenka. Původně byl nad kostrovým hrobem pravděpodobně také nějaký rov či větší mohyla.

"Na základě několika analogických příkladů se domníváme, že tato nekropole mohla mít kontinuitu již od pozdní doby kamenné, tedy že v minulosti zde lidé pohřbívali své zemřelé trvale více než 3600 let a mohylník byl po tuto dobu v krajině viditelný," řekl archeolog.

Nyní archeologové dokumentují i desítky dalších objektů, které svým charakterem připomínají spíše sídlištní nálezy. „Zároveň zahájili přípravné práce k provedení geofyzikálního průzkumu celé lokality jejího okolí tak, aby dokázali určit přesný plošný rozsah nekropole," uvedl ředitel muzea Tomáš Libánek.