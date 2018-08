Loděnice (Berounsko) - Po téměř roce od zákazu billboardů jich v ochranném pásmu dálnic stále zůstává 700, zhruba stejný počet nelegálních poutačů byl odstraněn. Ministr dopravy Dan Ťok to dnes řekl novinářům. Podle ministerstva by drtivá většina nelegálních reklam měla z okolí dálnic zmizet do konce roku. Největší provozovatel billboardů, firma Czech Outdoor, odstraní své nelegální poutače do konce září. Vedle uvedených 1400 nelegálních poutačů u dálnic je podobný počet u silnic 1. třídy, které spadají pod správu krajů. Nejen stát, i kraje mají potíže s odstraňováním nelegálních billboardů u silnic. Stojí ještě stovky poutačů. Situaci ztěžuje nepřehledné vlastnictví.

Stát je kvůli pomalému odstraňování billboardů dlouhodobě terčem kritiky. Podle Ťoka je hlavním problémem liknavost některých majitelů, kteří neplní svou povinnost. "Rozhodně nešlo postupovat tak, že bychom po uplynutí zákonné lhůty pro odstranění reklamních nosičů mohli vzít pilku a jít odřezávat," uvedl.

Stát musí nejprve majitelům nelegálního billboardu doručit výzvu k jeho odstranění. To je podle Ťoka problém, protože u některých firem je složité dohledat jejich zástupce a sídlo. Zmínil přitom firmu A.C.E. Media, která má oficiální sídlo v USA, a státu se dlouhodobě nedaří firmě výzvu doručit. Společnost billboardy stále aktivně využívá.

Ťok dodal, že stát může odstranit billboardy až po uplynutí lhůty, které musí ze zákona provozovatelům poskytnout. Ředitelství silnic a dálnic tak zatím odmontovalo 94 poutačů. Náklady na tyto práce bude stát vymáhat po majitelích nosičů.

Ministerstvo dopravy uzavřelo dohodu se společností Czech Outdoor, která je největším provozovatelem venkovní reklamy v Česku. Firma se zavázala, že do konce září odstraní všechny se nelegální poutače z dálnic. Dosud jich společnost podle jednatele Richarda Fuxy sundala 477, dalších 184 firma odmontuje.

Czech Outdoor loni na svých reklamních nosičích vyvěsil státní vlajku. Podle Fuxy to byla forma tichého protestu vůči postupu státu. Nyní firma čeká na rozhodnutí Ústavního soudu, ke kterému se obrátila skupina 17 senátorů s návrhem příslušnou část novely zákona o pozemních komunikacích zrušit. Podaná ústavní stížnost je podle provozovatelů billboardů rovněž důvodem, proč dosud mnozí s odstraňováním billboardů otáleli.

Odstranění billboardů z ochranného pásma dálnic a silnic první třídy vyžaduje novela zákona o pozemních komunikacích platná od loňského září. Majitelům reklamních ploch nařizuje jejich odstranění, pokud jsou blíže než 250 metrů od dálnic a 50 metrů od silnic první třídy.

I kraje mají potíže s odstraněním billboardů, zbývají jich stovky

Nejen stát, ale i kraje mají potíže s odstraňováním nelegálních billboardů u silnic. V řadě regionů mají zmizet od krajských silnic stovky poutačů, zhruba po roce od zákazu billboardů se jich ovšem podařilo odstranit v jednotlivých krajích někdy jen desítky. Situaci komplikuje podle hejtmanství nepřehledné vlastnictví billboardů či nejasná legislativa. Billboardy nesmějí být blízko dálnic a silnic první třídy od 1. září 2017. Jejich odstranění má zvýšit bezpečnost provozu.

Ministr dopravy Dan Ťok (za ANO) dnes oznámil, že od dálnic se podařilo zatím odstranit asi polovinu ze zhruba 1400 nelegálních poutačů. Podle ministerstva by většina nelegálních reklam měla z okolí dálnic zmizet do konce roku. Podobný počet nelegálních billboardů je i u silnic první třídy, které spadají pod správu krajů.

Ve Středočeském kraji je podle odhadů podél silnic první třídy stále 500 až 700 nepovolených billboardů, řekla ČTK mluvčí kraje Nicol Lenertová. Hejtmanství dostalo od Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) v březnu informaci o 346 nepovolených poutačích a od té doby dostává další podněty. Zatím se podařilo vyzvat k odstranění poutačů provozovatele billboardů či vlastníky pozemků zhruba v polovině případů, z toho byla odstraněna jen asi třetina.

V Královéhradeckém kraji se povedlo zatím podle hejtmanství odstranit desetinu ze zhruba 800 nelegálních billboardů u silnic prvních tříd. V Olomouckém kraji zmizelo od zákazu billboardů zhruba osm desítek nelegálních poutačů a podle vedoucího oddělení silničního hospodářství krajského úřadu Františka Pěrušky jich zbývá ještě zlikvidovat asi 360. Od silnic na Vysočině zatím zmizelo 53 ze 129 nelegálních billboardů, které v kraji zůstaly po 1. září 2017. Liberecký kraj od září 2017 vyzval k odstranění 65 billboardů, jen v jediném případě majitel neposlechl. Zbývající počet poutačů kraj odhaduje na asi 200.

V Karlovarském kraji bylo ještě letos v únoru 149 nepovolených billboardů a k dnešku jich na základě výzev k odstranění zmizela jen desítka. V Plzeňském kraji se zatím podařilo odstranit 30 billboardů, uvedl vedoucí krajského odboru dopravy Dušan Pakandl. Informaci o aktuálním počtu nelegálních poutačů podle něj kraj nemá. Ústecký kraj rozeslal přes 130 výzev k odstranění billboardů a 65 poutačů zmizelo, řekla ČTK mluvčí kraje Lucie Dosedělová. Odhad celkového počtu nelegálních poutačů kraj rovněž nemá.

Pozitivnější je situace třeba ve Zlínském kraji. Tam donedávna stálo u silnic první třídy 188 nelegálních billboardů a podařilo se odstranit už 162 z nich. Ve zbylých případech je vedeno řízení o odstranění, řekl náměstek hejtmana Pavel Botek (KDU-ČSL). Moravskoslezský kraj evidoval 44 nepovolených billboardů. Podle mluvčí kraje Nikoly Birklenové bylo odstraněno 14 billboardů a do konce září zmizí dalších 14. Na jihu Moravy byly odstraněny stovky poutačů ještě před začátkem platnosti zákazu a další jsou demontovány průběžně.

Odstranění reklamních poutačů nařizuje novela zákona z roku 2012. Poutače nesmí být do 250 metrů od dálnic a do 50 metrů od silnic první třídy. Celkem mělo postupně zmizet na 3000 reklamních poutačů ze zhruba 25.000. Nařízení se netýká zastavěných území, kde se zároveň nachází nejvíce reklamních ploch. Společnost Czech Outdoor, největší provozovatel venkovní reklamy v Česku, odstraní všechny své billboardy z ochranného pásma dálnic a silnic první třídy do konce letošního září. Firma se na tom dohodla s ministerstvem dopravy, oznámil v úterý mluvčí ministerstva Jakub Stadler. Uzavření dohody potvrdila i mluvčí firmy Pavlína Stránská.