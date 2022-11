U covidu by podle Válka už nemusela být povinná izolace

Brno - Nemoc covid-19 by podle ministra zdravotnictví Vlastimila Válka (TOP 09) mohla být vyškrtnuta ze seznamu nemocí, u kterých je povinná izolace. Ministr v Brně na dotaz novinářů řekl, že si dokáže si představit, že by se to stalo v první polovině příštího roku. Dodal ale, že doporučení musejí dát odborníci. Válek v Brně vystoupil na sjezdu České lékařské komory.

"To není něco, co rozhoduje politik, to je věc odborná. Máme tady Národní institut pro zvládání pandemií, který by měl dát jasné doporučení. Ve chvíli, kdy to doporučení zazní, vypadne covid z těchto onemocnění," uvedl ministr.

Dokáže si představit, že by se to stalo v první půlce příštího roku. Předpokladem podle něj bude, že převažující varianta koronaviru omikron nebude dál mutovat a nynější submutace se projeví jako slabé. "Osobně bych byl rád, aby to bylo co nejdříve," uvedl Válek.

O odborné debatě, zda budou ještě u covidu-19 nutné izolace a jak dlouhé, hovořil nedávno epidemiolog Rastislav Maďar. Podle něj začne mezinárodní debata na toto téma na jaře. Také on to ale podmínil tím, že se neobjeví žádná nová nebezpečná varianta viru. Česko samotné si ale podle Maďara nemůže stanovit, že dál nebude po nakažených izolaci požadovat. Mohlo by to znamenat potíže třeba při cestování.

Podobně dnes mluvil také Válek. "Situaci velmi intenzivně monitorujeme a já jsem pověřil konkrétního člověka na ministerstvu zdravotnictví, aby to pravidelně hlídal. A možná to budeme my, kteří to téma vyzdvihneme a navrhneme," uvedl ministr.

Lékařka a bývalá senátorka Alena Dernerová ČTK řekla, že je to pozdě, ale pořád lepší než nic. "Teď je listopad a jestli to bude až v červnu příštího roku... Asi všichni bychom přivítali, i moji kolegové, kdyby to bylo od ledna," uvedla Dernerová. Podle ní je současný stav Potěmkinovou vesnicí, kdy by lékaři při zjištění pozitivity měli dotyčného i jeho nejbližší izolovat, ale leckdy se to už neděje.

Možné vynětí covidu-19 z nemocí s povinnou izolací přivítal i předseda Sdružení praktických lékařů Petr Šonka: "Je to v pořádku. Je určitě čas o tom začít mluvit a k té chorobě se začít chovat jinak. Určitě bychom nebyli první země v Evropě, kde se to změnilo,“ řekl Šonka ČTK.

Lékař a mluvčí komory Michal Sojka ČTK řekl, že je to odborná záležitost a že záleží na čase, kdy se bude rozhodovat. "Nevíme, jaká epidemická situace bude v té době a jaká varianta viru bude. Omikron je méně nebezpečný, ale více nakažlivý a je nebezpečí a nedokážeme to předvídat, jestli nepřijde jiná varianta. Třeba více nakažlivá a zároveň nebezpečná. Ve chvíli, kdy bude epidemická situace taková, jaká je, kdy průběhy nemoci jsou vážné jen minimálně, tak pak není problém. Je to cesta, ale je třeba, aby to řekli odborníci," zdůraznil Sojka.

V současnosti je převažující variantou koronaviru právě omikron, který způsobuje jiné příznaky než původní covid, chybí například dříve typická ztráta čichu a chuti, a onemocnění u většiny lidí nemá tak závažný průběh. Je ale výrazně nakažlivější. Od konce června proto Česko prožilo dvě mírné covidové vlny, kdy maximum pozitivních testů za den byl kolem 4700 a v nemocnicích byly maximálně necelé 2000 covidových pacientů.