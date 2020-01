U Číňanky pobývající na Opavsku se koronavirus nepotvrdil

Ostrava - U nezletilé Číňanky, která přijela na Opavsko na prázdniny k příbuzným, se podezření na nákazu koronavirem nepotvrdilo. ČTK to dnes řekl Jiří Krušina, mluvčí Slezské nemocnice v Opavě, jejíž pracovníci o dívku pečovali. Děvče do Česka přiletělo před necelými dvěma týdny a u svých příbuzných onemocnělo, objevil se u něj kašel a horečka. Rodina zalarmovala infekční oddělení nemocnice. Podle mluvčího příbuzní postupovali správně, když s dívkou nepřišli do žádné ambulance.

Mluvčí uvedl, že když rodina informovala nemocnici o podezření na onemocnění koronavirem, vyslala nemocnice do domácnosti speciální tým v oblecích kvůli odebrání vzorků. Bylo rozhodnuto, že dívka zůstane v domácí izolaci a nasadili jí léky proti horečce. Rodina byly poučena, aby při zhoršení stavu dívky hned kontaktovala nemocnici. Podle mluvčího se zdravotnické zařízení připravovalo na možné přijetí pacientky, krátce byly zopakovány postupy pro tyto situace. Krušina připomněl, že nemocnice je na tyto krizové stavy dobře připravena, protože v minulosti se na ně zaměřila i při cvičeních.

Lékaři v Česku evidují několik podezření nákazy koronavirem. Na nový koronavirus v Číně podle posledních informací zemřelo už 106 lidí a na 4500 osob je jím v této zemi nakaženo.