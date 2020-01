U Čecha ve Vietnamu se koronavirus nepotvrdil

Praha - U českého občana hospitalizovaného ve Vietnamu se nepotvrdilo podezření na nákazu koronavirem a již opustil nemocnici. Novinářům to dnes řekl ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD). Dva české studenty z čínského města Wu-chan, kde se nákaza poprvé objevila, podle ministra bude evakuovat francouzské letadlo, stane se to v polovině týdne. Petříček také uvedl, že čeští diplomaté v oblasti zůstávají na zastupitelských úřadech a nyní se jejich stahování nechystá.

Český občan byl hospitalizován s podezřením na nákazu koronavirem ve vietnamském městě Danang. Nyní však byl z nemocnice propuštěn. "Testy byly u něj negativní, to znamená, že nebyl virem nakažen," řekl Petříček.

Dva české studenty z Wu-chanu, kteří projevili zájem o evakuaci, dopraví z Číny francouzské letadlo. "Máme potvrzenou informaci, že Francie akceptovala naši žádost, že by zajistila jejich evakuaci spolu s francouzskými občany. V tuto chvíli se jedná, jak bude logisticky probíhat tento přesun. Očekávám, že by k tomu mohlo dojít v polovině tohoto týdne," řekl Petříček. Francouzský státní tajemník zodpovědný za dopravu Jean-Baptiste Djebbari dnes řekl, že první let pro evakuaci francouzských občanů z Wu-chanu se pravděpodobně uskuteční ve čtvrtek.

Podle Petříčka se nyní řeší další náležitosti evakuace, mezi něž bude patřit i následná dvoutýdenní karanténa všech evakuovaných. "S největší pravděpodobností se bude jednat o čtrnáctidenní karanténní pobyt na území Francie," řekl ministr. Francouzské úřady ale ještě podle něj mohou podrobnosti upřesnit.

Náklady na evakuaci dvou studentů podle Petříčka ponese stát, což zákon v podobně výjimečných situacích umožňuje. Ministerstvo zahraničí nicméně bude s oběma jednat o tom, zda se budou na evakuaci podílet. Ministr také uvedl, že další dva čeští občané, kteří jsou v oblasti zasažené virem, o evakuaci zájem nemají, protože v Číně dlouhodobě žijí.

Své diplomaty Česko zatím z rizikových oblastí stahovat nebude. "V tuto chvíli naši diplomaté zůstávají na svých pracovištích. Zpřísnili jsme opatření, zejména co se týče hygienických pravidel, aby se nevystavili riziku nákazy," řekl Petříček.

Koronavirus se začal loni šířit z čínského Wu-chanu. Celosvětově je kolem 4500 případů onemocnění, většina v Číně. Nemoci podlehlo přes 100 lidí.