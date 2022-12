U Bosporu a Dardanel se kvůli novým požadavkům Turecka hromadí desítky tankerů

Ankara - U Bosporského průlivu a Dardanel se v posledních dnech hromadí několik desítek tankerů s ropou. Příčinou jsou přísnější pravidla pro tranzit, která schválilo Turecko v souvislosti se zákazem dovozu ruské ropy do Evropské unie a stanovením maximální nákupní ceny této ropy. Nová pravidla znemožnila nejméně 22 tankerům proplout do Středozemního moře, informoval dnes deník Financial Times (FT). Turecké námořní úřady vzápětí uvedly, že používat počet čekajících lodí jako argument považují za nepřijatelný nátlak na Turecko.

Problémy s tranzitem mají většinou lodě, které přepravují ropu z Kazachstánu, na kterou se ale sankce nevztahují.

Turecké úřady od začátku prosince chtějí po lodích potvrzení od pojišťovny, že jsou zajištěny proti škodám, které by mohly vzniknout při proplouvání tureckými vodami. Novou regulaci Turecko začalo vyžadovat v souvislosti se zákazem dovozu ruské ropy po moři do zemí Evropské unie a stanovením cenového stropu na ruskou ropu, na kterém se dohodla EU a ekonomicky vyspělé země skupiny G7. Takové potvrzení ale západní pojišťovny nechtějí vydávat.

Sankce zakazují pojišťovat dodávky ruské ropy prodávané za ceny přesahující stanovený strop. Pojišťovny by tak mohly porušit sankce, kdyby garantovaly finanční krytí i lodím, u kterých by se později zjistilo, že převážely ruskou ropu za podmínek porušujících sankce.

"Požadavky turecké vlády jdou nad rámec informací, které obsahuje obecné potvrzení," tvrdí pojistitelé ze skupiny P&I Clubs, na které připadá zhruba 90 procent pojištění tankerů.

Naopak ruské pojišťovny nemají problém dokumenty splňující turecké požadavky vydávat. Z tohoto důvodu se problémy většinou týkají tankerů, které převážejí kazachstánskou ropou, kterou naložily v ruských přístavech, píše deník FT. Na tuto ropu se přitom žádné sankce nevztahují. Podle nejmenovaného představitele, kterého deník cituje, překážky nezpůsobuje samotný cenový strop, ale nové požadavky Turecka.

Západní představitelé Ankaru kritizují, že svými požadavky způsobuje překážky v zásobování ropou, poznamenal deník Financial Times. Unijní, britští a američtí diplomaté proto jednají s tureckou vládou o změně nově zavedených pravidel.

Turecké námořní úřady dnes odpoledne uvedly, že budou i nadále blokovat tranzit lodí bez požadované pojišťovací dokumentace. Svůj postup označily za rutinní proceduru. Nátlak na volné proplutí argumentací počtem čekajících lodí je podle Ankary nepřijatelný. Ankara také uvedla, že nelze z požadavků slevit, protože v oblasti žije na 20 milionů lidí a havárie tankeru u Bosporského průlivu by měla rozsáhlé ekonomické a ekologické dopady.

Podle experta na námořní přepravu Yörüka Işika jdou požadavky tureckých úřadů nad rámec běžné praxe v pojišťovacím odvětví. "Není to ale neracionální požadavek," řekl Işik deníku El País. Podle něj se Turecko jen snaží chránit proti škodám, které by mohly způsobit ruské tankery zapojené do přepravy ropy v rozporu s mezinárodními sankcemi. Současnou situaci, kdy stojí tankery s kazachstánskou ropou a nikoliv ty s ruskou, označil za nechtěný důsledek nařízení.

"Tato situace prospívá ruským pojišťovnám, které mají daleko menší důvěryhodnost než ty evropské," řekl Işik.