Týmy Vsetína a Jihlavy postoupily do semifinále první ligy

Praha - Hokejisté Vsetína a Jihlavy slaví postup do semifinále první ligy po domácích výhrách v rozhodujících pátých zápasech čtvrtfinálových sérií. Druhý tým základní části Vsetín porazil pražskou Slavii 5:1 a od neděle jej čeká boj o finále proti Prostějovu. Jihlava zdolala Přerov 2:1 a čeká ji duely se Sokolovem. Po neúspěšném boji v play down se Šumperkem sestoupilo do druhé ligy Ústí nad Labem.

Vsetín v sérii dvakrát dotáhl ztrátu a v rozhodujícím utkání rychle rozhodl, protože už v 8. minutě Valaši vedli 3:0. Nejdříve dvakrát skóroval Vít Jonák, který v čase 3:47 po šanci Luboše Roba z dorážky otevřel skóre, a za 131 sekund se zapsal znovu mezi střelce díky teči střely Jiřího Říhy od modré čáry. Za dalších 62 vteřin našel Adam Hořanský z levého rohu před brankou volného Tomáše Pituleho, který zajistil domácím tříbrankový náskok.

V 19. minutě mohl snížit Jaroslav Brož, ale trefil tyč. Pražané zkorigovali v čase 37:20, kdy proměnil trestné střílení Tomáš Knotek, ale přesvědčivou výhru Valachů pečetili v závěrečném dějství David Vítek a Daniel Klímek. Valaši si tak zahrají semifinále druhé nejvyšší soutěže potřetí za sebou.

Jihlavská Dukla, jež loni ve finále první ligy v přímém souboji o postup do extraligy prohrála s Kladnem 3:4 na zápasy, se dostala v druhé nejvyšší soutěži při svém působení minimálně mezi nejlepší čtyři pokaždé od roku 2014. V sezoně 2017/18 hrála navíc v extralize.

V rozhodujícím utkání s Přerovem prolomil bezbrankový stav v 35. minutě v přesilové hře Filip Seman a po 117 sekundách druhé třetiny zvýšil náskok týmu z Vysočiny Vítězslav Brož. Přesně deset minut před koncem se za Zubry prosadil Šimon Kratochvil, ale těsný náskok domácí uhájili.

Ústí nad Labem neodvrátilo pád do druhé ligy, kde naposledy Slovan působil v sezoně 1999/2000. Od té doby hrál v druhé nejvyšší soutěži a v ročníku 2007/08 dokonce v extralize. Dnes podlehl v sérii play down doma Šumperku 2:3 v prodloužení a prohrál 1:4 na zápasy. Draky čeká baráž o udržení s vítězem druhé ligy. Před Ústím už ze soutěže, která se zredukuje ze 17 na 14 účastníků, sestoupily po listopadovém odstoupení Kadaň a následně Havířov a Benátky nad Jizerou.

Severočeši se sice ujali po 87 sekundách druhé části vedení díky přesilovkové brance Jakuba Trefného, ale ve 33. minutě vyrovnal Vojtěch Šilhavý a v čase 51:09 otočil stav Lukáš Žálčík. Naději pro Ústí vykřesal 36 vteřin před koncem třetí třetiny Ondřej Bláha, ale v čase 73:06 rozhodl svým druhým gólem v utkání Šilhavý.

Čtvrtfinále play off první hokejové ligy - 5. zápasy: Vsetín - Slavia Praha 5:1 (3:0, 0:1, 2:0) Branky: 4. a 6. Jonák, 8. Pitule, 45. Vítek, 48. Klímek - 38. T. Knotek z tr. střílení. Rozhodčí: Cabák, Šindel - Beneš, Komínek. Vyloučení: 4:7, navíc R. Havel (Slavia) 5 min. a do konce utkání. Bez využití. Diváci: 4300. Konečný stav série: 3:2. Jihlava - Přerov 2:1 (0:0, 1:0, 1:1) Branky: 36. F. Seman, 42. V. Brož - 50. Š. Kratochvil. Rozhodčí: Obadal, Jaroš - Belko, Kokrment. Vyloučení: 1:4, navíc T. Hakabus, Menšík - Tadeáš Král, Kudělka všichni 5 min. Využití: 1:0. Diváci: 2192. Konečný stav série: 3:2. Program semifinále play off: Neděle 20. března - 1. zápasy: 17:00 Vsetín - Prostějov, 17:30 Jihlava - Sokolov. Pondělí 21. března - 2. zápasy: 17:30 Vsetín - Prostějov, Jihlava - Sokolov. Čtvrtek 24. března - 3. zápasy: 18:00 Prostějov - Vsetín, Sokolov - Jihlava. Pátek 25. března - 4. zápasy: 18:00 Prostějov - Vsetín, Sokolov - Jihlava. Neděle 27. března - případné 5. zápasy: 17:00 Vsetín - Prostějov, 17:30 Jihlava - Sokolov. Úterý 29. března - případné 6. zápasy: 18:00 Prostějov - Vsetín, Sokolov - Jihlava. Čtvrtek 31. dubna - případné 7. zápasy: 17:30 Vsetín - Prostějov, Jihlava - Sokolov.