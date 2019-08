Týmy v hokejové extralize budou moci sáhnout k trenérské výzvě

Praha - Od nového ročníku hokejové extraligy, který začne ve čtvrtek 12. září, mohou týmy při sporných situacích uplatnit tzv. trenérskou výzvu (Coach Challenge). Mužstvo si ji bude moct v souladu s herním řádem vyžádat výhradně prostřednictvím hlavního kouče, a to k přezkoumání výroků rozhodčích týkajících se nedovoleného bránění brankáři a postavení útočícího hráče v brankovišti, přihrávky rukou nebo hry vysokou holí.

"Pravidla jsou nastavena tak, aby byly s využitím videotechniky zkoumány pouze zásadní situace s přímým vlivem na vývoj a výsledek utkání, nikoliv běžné přestupky," uvedl na dnešní tiskové konferenci v Praze ředitel Tipsport extraligy Josef Řezníček.

I proto nechtěl mezi možnosti trenérské výzvy zahrnout postavení mimo hru. "Kluby o to stály, ale i samotná NHL někdy tohle posuzování ofsajdů zpochybňuje. I z důvodu prodlužování těch situací. NHL i Mezinárodní hokejová federace IIHF zvažují, zda je správné tyhle situace zkoumat. My si rovněž myslíme, že to pitvání milimetrových situací hokeji neprospívá. A druhá věc je samozřejmě finanční hledisko, ty investice by byly vysoké," připustil Řezníček.

Už takhle byly kluby nuceny kvůli splnění podmínek investovat nemalé částky. "V rámci zavedeného systému musí být všechny extraligové stadiony vybaveny minimálně devíti synchronně pracujícími kamerami. Vedle tří kamer na každé straně hřiště je to kamera příslušného vysílatele, jedna klubová a jedna reverzní kamera," přiblížil Řezníček.

"Kluby mají různé poskytovatele, ale ve kvalitě, kterou my požadujeme, nelze ten systém pořídit pod milion korun. Je to spíše investice až k milionu a půl, což je v režii klubů a jejich hal. Na posuzování ofsajdů by ten počet kamer vzrostl z devíti na třináct a cena by v tomto ohledu samozřejmě stoupala," doplnil Řezníček.

Extraligový šéf si pochvaloval rozhodnutí spustit vše celoplošně až od nové sezony, jak bylo s předstihem avizováno. Kluby měly prostor na přípravu a nyní budou muset shodně všechny splňovat požadované podmínky. "Čekali jsme vzhledem k regulérnosti soutěže a rovným podmínkám. I s ohledem na to, co se někdy objevuje ve fotbalové lize, se nám potvrdilo, že šlo o dobré rozhodnutí," podotkl Řezníček.

Trenéři si budou moci výzvu vyžádat v případě, že mužstvo již předtím v průběhu zápasu nevyužilo oddechový čas nebo výzvu, která se ukázala jako neoprávněná, a to při nejbližším přerušení hry a s uvedením konkrétního ustanovení, podle něhož má být rozhodnutí přezkoumáno.

"Postup by měl být takový, že hlavní trenér si vyžádá výzvu, následně rozhodčí oznámí hlasateli, který tým a z jakého důvodu ji požaduje. Situaci přímo na ledě kontrolují na tabletu oba hlavní sudí, brankový videorozhodčí podle požadavku zajistí záběry a oznámí rozhodčím závěr a doporučení na řešení situace. Na základě konzultace poté padne finální rozhodnutí," nastínil předseda komise rozhodčích Českého svazu ledního hokeje Vladimír Šindler.

Pokud rozhodčí dojdou k závěru, že výzva byla oprávněná, a povede tak ke změně původního rozhodnutí, může k ní trenér opětovně sáhnout znovu, a to absolutně bez omezení, nadále ale za předpokladu, že má stále k dispozici oddechový čas. V případě, že výzva nebude uznána jako oprávněná, mužstvo ztrácí nárok na další výzvu, ale i na oddechový čas.

Případné tresty, uložené předtím za nedovolené bránění brankáři, se při dodatečném uznání gólu ruší, po novém posouzení situace na základě trenérské výzvy ale dodatečně ukládat žádné tresty nelze.

Citlivým tématem v minulosti bylo promítání sporných situací v podobných momentech na kostce nad ledem. "Záležet bude čistě na tom, co se rozhodne nabídnout režie daného zápasu. Bude to tedy o fér přístupu lidí, kteří to obsluhují. Ten klíčový záběr, podle něhož se situace vyhodnotí, mít k dispozici každopádně budou," ujistil Šindler.

"Okamžitě po sporné situaci může režie určitě pustit záběry na kostku, to neovlivníme, ale v momentě, kdy už bude nahlášena trenérská výzva, tak už nikoliv, aby nedošlo k ovlivnění rozhodnutí sudích. Poté, co padne rozhodnutí, už to ale zase možné je," vysvětlil Řezníček.