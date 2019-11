Týmy jako Slavia osvěžují Ligu mistrů, řekl kouč Barcelony

Barcelona - Trenér Barcelony Ernesto Valverde složil fotbalistům Slavie za výkony ve dvojutkání Ligy mistrů s katalánským gigantem velkou poklonu. Pražané, kteří v úterním duelu 4. kola základní skupiny na stadionu Camp Nou nečekaně dosáhli na bezbrankovou remízu, podle něj prestižní klubovou soutěž osvěžili.

"Slavia je skvělý tým, a to nejen proto, jak odehrála zápasy s námi. Stejně hraje i ve své lize. Málokdo vydrží její tempo, která má. Je dobře, že se takové týmy dostávají do Ligy mistrů, vnášejí do ní osvěžení. Sice jsme přišli o body, ale tým s touhle chutí do hry a nasazením musím ocenit," řekl na tiskové konferenci Valverde.

Zatímco před dvěma týdny Barcelona v prvním vzájemném souboji se Slavií v Edenu po boji zvítězila 2:1, v domácí odvetě se musela spokojit s bodem. Čtyři gólové šance na Camp Nou zlikvidoval hostující gólman Ondřej Kolář a jednou trefil domácí kanonýr Lionel Messi brankovou konstrukci.

"Nebyl to ten nejlepší z našich dnů, nehráli jsme tak jako v ostatních domácích zápasech. To nám samozřejmě způsobuje frustraci. Nejen kvůli tomu, že jsme nevyhráli, ale i kvůli tomu, že ten zápas nebyl z naší strany dobrý," uvedl Valverde, jehož tým nedal doma ve skupině Ligy mistrů gól po téměř sedmi letech a nenapravil víkendovou ligovou porážku 1:3 v Levante.

"Je pravda, že jsme se nechovali správně v koncovce a v těch rozhodujících prostorech. Nedařilo se nám ani v záložní řadě. Soupeř si sice nevytvořil jasné šance, ale byl velmi nebezpečný, když nás obral o balon," prohlásil Valverde.

Jeho svěřenci navzdory ztrátě vedou tabulku skupiny o bod před druhým Dortmundem. "Samozřejmě jsme chtěli získat tři body, ale je třeba si uvědomit, že jsme ve velmi těžké skupině. Nejen kvůli dalším dvěma soupeřům Dortmundu a Interu Milán, ale i kvůli Slavii. Zápasy s ní nám to jasně ukázaly. Uvidíme, co bude zapotřebí k tomu, abychom postoupili. Je jasné, že musíme vyhrát v dalším zápase s Dortmundem," dodal Valverde.