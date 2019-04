New York - Všechny čtyři týmy, které v NBA bojují ve Východní konferenci o poslední tři postupová místa pro play off, dnes prohrály. Nejvíce to může mrzet Orlando, které po porážce 109:121 s Torontem zůstává na nepostupové deváté příčce, kde má čtyři zápasy před koncem stejně výher jako osmé Miami, ale o jedno odehrané utkání více.

Orlando přitom začalo dobře a vedlo až o 11 bodů. Jenže nezvládlo závěr poločasu. Za stavu 50:43 pro Magic předvedlo Toronto šňůru 25:2, dostalo zápas pod kontrolu, a pak už mohlo šetřit své opory. Klíčovou postavou byl Danny Green, který trefil sedm z deseti pokusů za tři body a dal celkem 29 bodů. Toronto si výhrou zajistilo prvenství v divizi.

Miami ztráty rivala z Floridy nevyužilo a prohrálo 105:110 s Bostonem. Ten ovládl už první čtvrtinu o 19 bodů a vedení si udržoval až do konce. A to i díky triple doublu pivota Ala Horforda, který nasbíral 19 bodů, 11 doskoků a 10 asistencí. Pro Horforda to byl druhý triple double v kariéře. Heat nepomohlo ani 30 bodů Gorana Dragiče.

Šanci přiblížit si postup nevyužily ani sedmý Brooklyn a šestý Detroit. Nets prohráli přestřelku s lídrem soutěže Milwaukee 121:131. Bucks pomohl návrat po lehkém zranění Janise Adetokunba, který zaznamenal 28 bodů. Ještě o bod více dal Eric Bledsoe. Detroit nestačil na Indianu 102:111, když už do poločasu promrhal dvouciferné vedení z první čtvrtiny.

Hvězdou pondělního programu se stal Kemba Walker, který proti Utahu nastřílel 47 bodů, přesto Charlotte prohrálo 102:111. Pro Utah to byla desátá výhra z posledních 11 zápasů a ještě tak bojuje o účast v nejlepší čtveřici Západu. Na Houston a Portland ztrácí pět zápasů před koncem dvě výhry.

Devin Booker sice tentokrát neútočil na padesátibodovou hranici jako v předchozích třech zápasech, přesto Phoenix ukončil šestizápasovou sérii proher a zdolal 122:113 Cleveland. Booker k tomu přispěl 25 body a 13 asistencemi.

Triple double zaznamenal také náhradník Portlandu Evan Turner, který při výhře 132:122 nad Minnesotou stihl za 25 minut 13 bodů, 11 doskoků a 10 asistencí. Byl to teprve sedmý triple double v historii NBA, jehož autor měl v utkání maximálně pět střel.

Výsledky pondělních zápasů NBA:

Boston - Miami 110:105, Brooklyn - Milwaukee 121:131, Dallas - Philadelphia 122:102, Indiana - Detroit 111:102, Minnesota - Portland 122:132, New York - Chicago 113:105, Phoenix - Cleveland 122:113, Toronto - Orlando 121:109, Utah - Charlotte 111:102.

Tabulka NBA:

--------

Východní konference,

Atlantická divize:

1. y-Toronto 78 55 23 70,5 2. x-Philadelphia 77 49 28 63,6 3. x-Boston 78 46 32 59,0 4. Brooklyn 78 39 39 50,0 5. New York 77 15 62 19,5

Centrální divize:

1. y-Milwaukee 78 58 20 74,4 2. x-Indiana 78 46 32 59,0 3. Detroit 77 39 38 50,6 4. Chicago 78 21 57 26,9 5. Cleveland 78 19 59 24,4

Jihovýchodní divize:

1. Miami 77 38 39 49,4 2. Orlando 78 38 40 48,7 3. Charlotte 77 35 42 45,5 4. Washington 78 32 46 41,0 5. Atlanta 77 28 49 36,4

Západní konference,

Jihozápadní divize:

1. y-Houston 77 49 28 63,6 2. x-San Antonio 77 44 33 57,1 3. New Orleans 78 32 46 41,0 4. Dallas 77 31 46 40,3 Memphis 77 31 46 40,3

Severozápadní divize:

1. x-Denver 76 51 25 67,1 2. x-Portland 77 49 28 63,6 3. x-Utah 77 47 30 61,0 4. x-Oklahoma City 77 44 33 57,1 5. Minnesota 77 34 43 44,2

Pacifická divize:

1. y-Golden State 76 52 24 68,4 2. x-LA Clippers 78 47 31 60,3 3. Sacramento 77 38 39 49,4 4. LA Lakers 77 35 42 45,5 5. Phoenix 78 18 60 23,1

Poznámka: Týmy označené "x" mají jistý postup do play off, "y" znamená vítězství v divizi.