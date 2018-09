Sarajevo - Když před rokem odjížděl Tomáš Satoranský z mistrovství Evropy s bilancí jedné výhry a čtyř porážek, nečekal, že po roce bude s českými basketbalisty slavit první postup na mistrovství světa. Tehdy byl sice frustrovaný porážkami, ale zpětně připouští, že díky této zkušenosti je nyní český tým mnohem zkušenější. Doufá, že postup na světový šampionát bude vzpruhou pro celý český basketbal.

"Je to hodně zvláštní, jak se to vyvinulo. Zvláště po tom propadáku na mistrovství Evropy. Nakonec se ten turnaj v Kluži ukázal jako dobrá příprava pro kluky na kvalifikaci. Kluci, kteří tehdy teprve sbírali zkušenosti, nás dostali v kvalifikaci do této pozice," řekl Satoranský novinářům po vítězství 85:80 v Bosně a Hercegovině, které definitivně rozhodlo o českém postupu už čtyři kola před koncem kvalifikace.

"Sebevědomí se klukům ohromně zlepšilo. Všímal jsem si toho už v tréninku. Nebylo to jen o mně a o Honzovi Veselém, ale bylo to o týmovém pojetí. Kluci do toho dorostli, což z nás dělá jeden z nejlepších týmů, jaký jsme tu kdy měli. Ale netroufnu si říct jestli nejlepší, protože by to nebylo fér k Jirkovi Welschovi a Lubošovi Bartoňovi," zmínil bývalé tahouny národního týmu. "Bylo skvělé s nimi hrát, když se ty dvě generace spojily dohromady," dodal nostalgicky při vzpomínce na sedmé místo z mistrovství Evropy 2015.

Těžko se mu srovnává tehdejší úspěch s tím aktuálním. "V roce 2015 nám celý turnaj skvěle vyšel, ale zas být na mistrovství světa je pro nás něco nemyslitelného. Oboje řadím k mým největším úspěchům. O světovém šampionátu jsem ani nesnil. Už jen být blízko olympiádě v roce 2016 bylo nepředstavitelné a teď mistrovství světa. Věřím, že to pomůže celému českému basketbalu," dodal.

Ačkoli v kvalifikaci se připojil až na poslední dva z osmi zápasů, opět ukázal, jak je pro český tým důležitou postavou. Proti Rusku zařídil vítězný koš, proti Bosně se sice dlouho trápil, ale v poslední čtvrtině dominoval na hřišti a byl u všeho podstatného.

Nejen že z rozehrávky dirigoval tým, ale zaskočil i za pivoty Jana Veselého a Ondřeje Balvína, kteří se vyfaulovali. Donutil bosenskou hvězdu Jusufa Nurkiče k prorážením a dostal ze hry nejsilnější zbraň domácích.

"Honza Veselý měl těžký úkol proti tak silnému pivotovi, my mu navíc moc nepomohli. Ještě mu pískli přísné fauly. Naštěstí se nám povedlo vyfaulovat Nurkiče, to bylo důležité. Opět se potvrdilo, jaké zkušenosti tento tým nabral a udrželi jsme v koncovce nervy," těšilo Satoranského. "Já se trápil se střelbou, ale věděl jsem, že mohu přispět i něčím jiným. Snažil jsem se pomoct na doskoku. Vojta Hruban s Blakem Schilbem rozhodli ve chvílích, kdy se nám nejméně dařilo," pochválil spoluhráče.

Nyní si užije se spoluhráči oslavy postupu, ale brzy už se přesune do zámoří, kde ho 1. října čeká první přípravný zápas před sezonou NBA v dresu Washingtonu. "Docela dost mě teď reprezentace vyčerpala, protože bylo hodně emocí. Takže o NBA jsem ani neměl čas přemýšlet. Ale připravoval jsem se na sezonu individuálně dva měsíce a doufám, že mě i klub čeká dobrá sezona a budu dostávat hodně minut," dodal.

Hruban věří, že čeští basketbalisté mohou hrát ještě lépe

Ačkoli čeští basketbalisté dosáhli v neděli historického výsledku a poprvé postoupili na mistrovství světa, jedna z opor týmu Vojtěch Hruban věří, že tento úspěch brzy překryje další. Český tým má podle něj na to, aby byl ještě silnější a už na šampionátu v Číně potvrdil svou vzestupnou tendenci.

"Je to největší úspěch mé kariéry, ale věřím, že úspěch na mistrovství to ještě přebije," řekl Hruban českým novinářům po vítězství 85:80 v Bosně a Hercegovině, které definitivně přineslo postup.

Ještě před pár lety by tomu nevěřil. "Kdyby mi někdo řekl, že budu hrát mistrovství světa, tak bych mu nevěřil. Ještě před pár lety to byl sen, který byl hrozně daleko. V roce 2011 by to ještě netipnul asi vůbec nikdo," připustil Hruban.

"Ale jsem hrozně rád, že jsem se do této generace vůbec dostal a mohu se podílet na této jízdě. Je to pro mě čest sledovat zevnitř, jak tento tým za poslední roky hrozně vyrostl. Asi to bude znít odvážně, ale máme nejsilnější tým, který jsme kdy měli. Věřím, že tohle ještě není strop a že můžeme ještě výš," prohlásil křídelní hráč Nymburku.

Na postupu má velkou zásluhu, když byl důležitou postavou při klíčových výhrách nad Finskem v první fázi kvalifikace. K druhému vítězství nad Finy pomohl dokonce 30 body. Skvělý výkon předvedl i proti Bulharsku a nyní i v Bosně, kde nastřílel 17 bodů včetně čtyř trojek, které držely český tým v těžkých chvílích. Přitom den před utkáním strávil Hruban v posteli kvůli nemoci.

"Nebylo to ale nic vážného, jen střevní chřipka, která se nám prohnala kabinou. Já byl poslední, kdo převzal prapor. Sobotu jsem s lehkou teplotou proležel v posteli," popsal Hruban.

Jeho výkon byl o to důležitější, že se nedařila příliš hra pod košem kde vládla bosenská hvězda Jusuf Nurkič. Čeští pivoti Jan Veselý a Ondřej Balvín se přes něj těžko prosazovali a navíc proti němu sbírali fauly, takže v koncovce se český tým musel obejít bez nich.

"Hlavní bylo, že jsme se nesložili a vždy jsme dokázali najít cestu, jak se vyhrabat ven, když na nás padala deka. Nevzdali jsme se. A hrát v malé sestavě jsme zvyklí, kolikrát je to naše spása," řekl Hruban. "Hodně nám pomohlo, že Tomáš Satoranský donutil Nurkiče k prorážení a vyfauloval ho," ocenil přínos hlavní české hvězdy.

Když pak zazněl závěrečný klakson, Češi se neradovali tolik, jak by se čekalo od hráčů, kteří poprvé postoupili na mistrovství světa. "Jenže mi nevěděli, jestli už tam opravdu jsme. Nikomu se to moc nechtělo počítat, tak jsme si prostě řekli, že jdeme vyhrát a pak uvidíme. Proto jsme pak všichni po sobě koukali, protože jsme nevěděli, jestli teda už můžeme začít slavit. Ještě v šatně jsme se ujišťovali, jestli už je opravdu hotovo," řekl Hruban s úsměvem.

Na šampionát si to nepojedeme jen užít, říká trenér basketbalistů

Historickým postupem na mistrovství světa se čeští basketbalisté nechtějí nechat uspokojit. Podle trenéra Ronena Ginzburga rozhodně nehrozí, že by si jeli za rok šampionát do Číny jen užít. Naopak tam chtějí potvrdit svůj vzestup a nabrat zkušenosti, které by rád zúročil na mistrovství Evropy 2021, které má Česká republika spolupořádat.

"Je to historický moment a obrovský úspěch pro český basketbal. Je to splněný sen. Myslím, že nikdo nevěřil, že se to může povést," řekl Ginzburg po nedělní rozhodující výhře v kvalifikaci 85:80 v Sarajevu. "Ale já znám svůj tým a vím, že si to tam nepojedeme užít a prohrávat o 30 bodů. To tihle kluci nedopustí. Budeme chtít ukázat, jak dobrý tým jsme, a nabrat další zkušenosti pro Eurobasket 2021," dodal.

Věří, že pokud zůstane tým v nejsilnějším složení a ještě k tomu dorostou další talentovaní hráči jako Vít Krejčí, Luboš Kovář, Šimon Puršl, Jakub Tůma či Ondřej Hanzlík, může pomýšlet na ještě větší úspěchy. "Tohle není maximum, můžeme být ještě lepší. Pokud vydrží zdraví a tým zůstane pohromadě, můžeme hrát ještě mnohem lépe, to mi věřte. Tenhle tým má ještě větší potenciál a věřím, že to ukážeme na mistrovství světa a pak na mistrovství Evropy 2021," uvedl Ginzburg.

Výkon týmu v kvalifikaci ho opravdu potěšil včetně toho, jaký posun hráči za poslední rok udělali. "Když si vezmu poslední zápas s Bosnou, kde proti nám nastoupil (Džanan) Musa, tak nerozumím tomu, proč ho draftovali do NBA. Já bych před ním rozhodně vzal raději Vojtu Hrubana nebo Jaromíra Bohačíka. Asi mají špatný skauting, ale to je jejich problém," usmíval se Ginzburg.

Doufá, že se postup na šampionát povede zúročit k popularizaci basketbalu v Česku. "Doufám, že se tohle podaří zúročit, aby se z basketbalu stal třetí či druhý sport v Česku. Aby ho hrálo více dětí, protože je to krásný sport," prohlásil kouč z Izraele, kde je basketbal nejpopulárnějším sportem spolu s fotbalem.