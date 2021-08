Tým z Akademie věd zmapoval proměny kutilství i motivace kutilů

Praha/Cheb - Proměnu kutilství od dob socialismu do současnosti mapovali odborníci ze Sociologického ústavu Akademie věd ČR (AV). Zaměřili se na motivace lidí, typy výrobků i na reprezentaci kutilství na internetu. Zástupci AV dnes o výzkumu informovali v tiskové zprávě. Sběr dat trval tři roky, mezi výstupy patří publikace, výstava a o projektu vznikl také web.

Ačkoliv je kutilství s Československem a Českem spjato desítky let, byl podle AV tento fenomén dosud velmi málo popsán. Změnit se to pokusil tým pod vedením kulturního geografa Petra Gibase. "Pro náš výzkum jsme kutilství definovali jako manuální činnost, kdy lidé něco vyrábějí, upravují či opravují, kde nezanedbatelnou roli hraje tvůrčí myšlení a schopnost využít, co je právě po ruce, pro zamýšlený účel," popsal výzkumník.

Tým započal výzkum v roce 2018 v Chebu a okolí, později vyhledával kutilské příběhy i mezi Pražany. Zaměřil se na okenní výzdoby, venkovní dekorace, předměty v soukromých a komunitních zahradách, zahrádkářských osadách, ale i svépomocí budované rodinné domy a chaty. Výzkumníci sledovali i kutilství ve spolcích nebo školách, probírali se kutilskými časopisy, novějšími díly pořadu Receptář i obsahem tematických skupin na sociálních sítích.

"Kutilství se proměňuje, jinak vypadá na vesnici a jinak třeba na Vinohradech v Praze,“ podotkl Gibas "Liší se také podle věku a pohlaví, ale zajímavé je, že ho většina lidí stále vnímá jako takovou 'přemkovsko podlahovskou' činnost, a to přes všechny proměny, kterými prošlo," upozornil výzkumník. Tým popsal, že kutilské výrobky nejsou pouhými předměty pro každodenní život, ale ztělesňují i určitý cíl a formují identity těch, kteří je vyrábějí.

Zatímco před rokem 1989 přivedla mnohé ke kutilství nedostupnost určitého zboží nebo nespokojenost s jeho kvalitou, jistá nespokojenost lidi k tomuto koníčku motivuje i v současnosti. "Většina lidí chce něco dělat, má radost z tvorby. Často nevidí smysl ve svém zaměstnání, tak se realizují mimo něj," popsal Gibas.

Pro řadu mladých rodin je ale i kvůli ceně některých věcí svépomoc často jedinou z možností, jak si je pořídit. "Někteří lidé si sami staví dům, protože nemají peníze, někteří proto, že je to ekologické. Většinou se to ale prolíná," podotkl vědec. "Chci například levnější a kvalitnější nábytek, trh nesplňuje moje představy, tak si to vyrobím sám a možná i lépe," dodal k dalším motivacím Gibas.

Tým také pozoroval, že se rozšířil záběr kutilství ze sféry domácnosti do prostředí designu a návrhářství módy, hraček či papírnických potřeb. S rostoucím důrazem na životní styl se tak podle AV v posledních letech rozvíjí v Česku sféra výroby na pomezí kutilství a autorské tvorby, ale i zájem o podomácku vyráběné věci, často prodávané na internetu nebo různých trzích. V souvislosti s tím je kutilství také stále viditelnější na sociálních sítích, kde se tvůrci rádi pochlubí, žádají o rady či sdílí návody. Podle výzkumníků jsou pak v komentářích uživatelé až překvapivě pozitivní a slušní v porovnání s jinými diskuzemi.

Vědci také připomněli využití kutilských zkušeností po nástupu pandemie covid-19, kdy si lidé šili roušky či vyráběli respirátory. Rady a tipy na výrobu ochranných prostředků jim tehdy poskytovali i lidé z výzkumného sektoru.

Projevy kutilství vědci zkoumali i mezi lidmi bez domova. "Mezi bezdomovci se člověk setká s amatérskými rybáři, kteří si vytváří své náčiní, se staviteli, kteří postaví svůj přístřešek ve skulině mostní konstrukce, či s designéry, kteří si navrhnou a vyrobí provizorní postel a nábytek do svého příbytku," podotkl Gibas. Podle týmu je v tomto prostředí kutilství také činností, která potěší v bezútěšné sérii opakujících se událostí a situací.

Téma představuje i výstava Kutilství: Od "udělej si sám“ k DIY, která je do 19. září k vidění v Národopisném muzeu Národního muzea v Praze. Vznikly také dvě knihy: Kutilství: Od "udělej si sám" po DIY a Kutilství: Drobná mozaika svépomocné tvorby. Obě jsou k dispozici zdarma - buď v elektronické formě na webu Sociologického ústavu AV, nebo si je lidé mohou vyžádat v papírové podobě.