Tým WHO navštívil ve Wu-chanu tržiště, první ohnisko koronaviru

Ilustrační foto - Mezinárodní tým odborníků Světové zdravotnické organizace (WHO) na letišti v čínském městě Wu-chan. ČTK/AP/Ng Han Guan

Wu-chan (Čína) - Tým odborníků Světové zdravotnické organizace (WHO), kteří v polovině ledna přijeli do čínského města Wu-chanu pátrat po původu onemocnění covid-19, dnes podle agentury Reuters navštívil tržiště Chua-nan. Na tomto místě, kde se mimo jiné prodávají mořské plody a živá zvířata, bylo poprvé zaznamenáno šíření viru SARS-CoV-2, jenž je původcem pandemie covidu-19.

Tým k tržišti, které je ohrazené vysokým modrým plotem, dorazil odpoledne místního času (ráno SEČ) za silné policejní asistence. Členové výpravy neodpověděli na otázky novinářů shromážděných u vstupu; jejich konvoj vjel na trh a vstup byl znovu zablokován.

Z reportáže BBC vyplývá, že přízemí, kde se nacházel takzvaný mokrý trh (wet market), je od počátku minulého roku uzavřeno. Po roce od propuknutí nákazy jsou otevřeny některé obchody v prvním patře tržiště. Přízemí bylo poslední den roku 2019 uzavřeno poté, co s ním byly spojeny čtyři případy tehdy ještě neznámého plicního onemocnění. V jedenáctimilionovém Wu-chanu byla na konci ledna 2020 zavedena 76denní přísná uzávěra.

Zástupci WHO museli nejprve v Číně absolvovat 14denní karanténu. Zatím navštívili nemocnice a mají se dostat i do wuchanského institutu virologie. Experti by rovněž chtěli hovořit s některými z prvních pacientů, kteří se v prosinci 2019 novým typem koronaviru nakazili.

Čínská vláda příjezd týmu schválila po měsících diplomatických sporů, které generálního tajemníka WHO přiměly, aby si na situaci veřejně postěžoval. Čína se snaží vyhnout obviněním, že existenci nového koronaviru zpočátku tajila a umožnila tak rozšíření nákazy.

Americký prezident Donald Trump loni prohlásil, že existuje dostatek důkazů o tom, že koronavirus pochází z wuchanského virologického ústavu. Tezi, že koronavirus není přírodního původu, zastává například čínská viroložka Li Meng-jen, která v loni září společně s dalšími třemi kolegy zveřejnila na toto téma článek na internetu. Jak ale upozornila agentura AP, článek nebyl recenzován. Všichni čtyři jeho autoři se hlásí k organizaci Vláda práva Stephena Bannona, amerického republikána a bývalého Trumpova hlavního strategického poradce.

Většina vědců nicméně soudí, že virus SARS-CoV-2 je přírodního původu a na lidi se přenesl z netopýrů nebo jiných živočichů, možná na wuchanském tržišti, kde se prodávala divoce žijící a exotická zvířata. Vládnoucí čínská komunistická strana tvrdí, že virus pochází ze zahraničí, například z dovezených mořských plodů. To však vědci odmítají, podotýká AP.