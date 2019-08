Tým Thunbergové se brání nařčením, že plavba lodí způsobí emise

Plymouth (Británie) - Tým švédské aktivistky Grety Thunbergové se brání mediálním nařčením, že její plavba lodí na klimatický summit v New Yorku způsobí více emisí, než kdyby letěla. Do Spojených států budou muset přiletět dva její spolupracovníci, aby jachtu odvezli zpět do Evropy. To ve výsledku bude údajně znamenat stejnou bilanci, jako kdyby spolu s otcem letěla rovnou. Dnes o tom informovalo online vydání týdenníku Der Spiegel.

Šestnáctiletá školačka Thunbergová ve středu vyrazila se svým otcem a dalšími členy posádky na dvoutýdenní plavbu na jachtě, kterou pohání energie z obnovitelných zdrojů a údajně za sebou nezanechává žádnou uhlíkovou stopu. Jejím cílem je klimatický summit OSN v New Yorku.

"Plavbu do New Yorku jsme do našeho plánu zahrnuli na poslední chvíli, v důsledku čehož museli do USA letět dva lidé, aby dostali loď zpět," řekla manažerka týmu Holly Covaová Spiegelu s tím, že dohromady bude pro cestu Thunbergové na summit potřeba vykonat čtyři lety. Popřela tak dřívější informace deníku Die Tageszeitung, že do Ameriky přiletí pětičlenná posádka a že přeletů bude celkem šest.

Účast na konferenci OSN by podle Covaové vyšla na rovněž čtyři lety, kdyby Thunbergová spolu s otcem do New Yorku letěla rovnou. Tým navíc u všech letů platí kompenzační poplatky za vyprodukovaný CO2, což sice "není ideální" řešení, přispívá ale alespoň zčásti k ochraně klimatu.

Podle Spiegelu je případ pro Thunbergovou PR katastrofou. Sice neplatí, že by její cesta jachtou způsobila více emisí, než kdyby rovnou letěla, o deklarovaném zcela bezemisním podniku však nemůže být řeč. Na internetu se aktivistce vysmívají kvůli údajně "katastrofální bilanci CO2" a v kruzích, kde je Thunbergová již nyní terčem nenávisti, je zpráva o tomto lapsu nadšeně sdílena.

Přední němečtí aktivisté hnutí Pátky pro budoucnost, které se zasazuje za důslednější boj proti změnám klimatu a v jehož čele mladá Švédka stojí, uvedli, že Thunbergová jednala v dobré víře, ale že celou věc zřejmě "dobře nepromyslela". "Přijde mi směšné, že se nyní půlka německých médií zabývá Gretiným cestovatelským chováním, než aby informovala o nadcházejícím světovém klimatickém summitu, kde se budou činit nejdůležitější rozhodnutí pro naši budoucnost," řekl 19letý maturant Jakob Blasel z Kielu.

Podle aktivistky Carly Reemtsmaové svědčí mediální reakce na případ s plavbou Thunbergové přes Atlantik spíše o "bláznivé fixaci některých lidí na Gretu namísto na její apel k ochraně naší planety před klimatickou katastrofou".