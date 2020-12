Tým Tatry kolem světa 2 je u svých aut, tři měsíce stály v Rusku

Praha - Členové expedice Tatra kolem světa 2 (TKS2) se po třech měsících dostali ke svým vozům, které po přerušení expedice zůstaly zaparkované v přístavu v ruské Astrachani. Cestovatelé museli v září expedici dočasně zastavit a rychle opustit Írán, protože se jim nepodařilo prodloužit víza. Auta se poté povedlo dostat do Ruska. Tři měsíce se pak tým expedice pokoušel získat víza do Ruska. Nyní chce vozy přesunout na místo, odkud by mohla na jaře expedice pokračovat. Podrobnosti uvede za týden, sdělila za tým Kateřina Božková v tiskové zprávě.

"Tři členové týmu TKS2 přiletěli ve čtvrtek 10. 12. do Moskvy, ze které se dostali do Astrachaně, kde jsou v přístavu zaparkované expediční vozy. V pátek 11. 12. 2020 začali cestovatelé vyřizovat všechnu potřebnou legislativu pro vstup vozů na území Ruské federace," uvedla. Dodala, že vozy je také nutné zkontrolovat a zprovoznit.

Tým nyní podle jeho šéfa Marka Havlíčka zvažuje několik variant, kam vozy převézt, aby expedice mohla pokračovat příští rok na jaře. "V ideálním případě už v únoru 2021," řekl Havlíček. O dalších krocích chce informovat za týden, kdy by už mělo být jasné, jakým směrem se expediční T815 zvaná Trajda vydá.

Výprava navazuje na expedici Tatra kolem světa z konce 80. let. Při únorovém odjezdu z Prahy její členové plánovali, že za tři roky ujedou asi 270.000 kilometrů přes 69 zemí pěti kontinentů. Kvůli koronavirové pandemii se ale podle Havlíčka cesta pravděpodobně o rok prodlouží. "Kvůli četnému uzavření hranic se nám nepodařilo se dostat do zemí střední Asie včetně Mongolska, jde o nádherné kusy naší planety, a tak je z plánu vynechat nechceme," podotkl.

První výprava Tatry kolem světa vyrazila do světa v roce 1987 a k jejím hlavním úkolům patřila propagace kopřivnické automobilky ve světě. Z cesty měly mimo jiné vzniknout dva celovečerní filmy a televizní seriál. Do Prahy se ale výprava vrátila až v květnu 1990 po pádu komunistického režimu, kdy zájem lidí opadl. Jedním z hlavních cílů nynější expedice má být opět šíření dobrého jména Česka ve světě.