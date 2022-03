Tým Světa vyhrál Utkání hvězd basketbalistů nad českým výběrem

Ústí nad Labem - Utkání hvězd Národní basketbalové ligy vyhrál Tým Světa, který v Ústí nad Labem zvítězil nad Týmem Česka 149:118. Nejužitečnějším hráčem byl vyhlášen střelec domácí Slunety Lamb Autrey, který byl s 23 body nejlepším střelcem exhibice společně s kapitánem výběru českých osobností Adamem Čížem z Kolína.

Výběr Česka se představil bez reprezentačního kapitána Vojtěcha Hrubana z Nymburka a Martina Nábělka z Ostravy. Místo nich se zařadili do sestavy jejich kluboví spoluhráči Luboš Kovář a Kevin Týml.

Fanoušky v hale Slunety dostal do varu v úvodu právě Autrey, který z místa ohodnoceného pěti body zkusil štěstí natřikrát a po dvou neúspěšných pokusech si před nakonec úspěšnou trefou vyžádal podporu z hlediště. Hned vzápětí přišla další lahůdka, když nahrál na smeč Kyleovi Mangasovi, a hráči dál bavili fanoušky fintami a kombinacemi.

Dalibor Fait z výběru českých hráčů si vyměnil přihrávku i s rozhodčím. Zahraniční hvězdy se po sérii alley oopů dostaly ve druhé čtvrtině už i do náskoku od 19 bodů, ke stahování ztráty pomohl i pětibodový koš kapitán ačeského výběru Číže. V závěrečné čtvrtině se Tým Světa utrhl na konečný rozdíl 31 bodů. "Přistoupili jsme k tomu tak nějak exhibičně a oni hráli trošku víc naplno. Příští rok jim to samozřejmě budeme chtít vrátit," usmíval se Číž.

"Byla to super akce. Povedlo se to, přišlo plno lidí. Byla to zábava, každý divák si přišel na své. Trojky, smeče a soutěže mezi tou hrou byly taky velmi zajímavé," doplnil Číž a pochvaloval si změnu formátu oproti dosavadním soubojů "Mladých pušek" s "Mazáky". "Je to dobře, že to není každý rok stejné. Mělo to takový náboj. Myslím si, že to bylo fajn," uvedl Číž.

Zápas doprovázely tradiční dovednostní soutěže. Ve střelbě trojek vyhrál pardubický Michal Svoboda z Pardubic, který ve finále porazil Michala Mareše z Kolína 18:17. "Bylo to super. Skvělá atmosféra a lidi dobře fandili. Naštěstí mi tam padly nějaké střely, které byly dost na to, abych to vyhrál," řekl Svoboda.

O přestávce byl na programu turnaj ve hře jeden na jednoho, v jehož finále Nikola Vujovič z Hradce Králové porazil Mangase z USK Praha 5:4. Finále smečařské soutěže ovládl Dávid Novák z Nymburka.

Tým Česko - Tým Svět 118:149 (27:37, 66:74, 95:105)

Nejvíce bodů: Číž 23, Pecka 16, Pekárek a Puršl oba 12 - Autrey 23, Harding 20, Pavlovič 17.

Nejužitečnější hráč: Lamb Autrey (Ústí nad Labem).

Vítězové individuálních soutěží:

1x1: Nikola Vukovič (Hradec Králové).

Smečování: Dávid Novák (Nymburk).

Trojky: Michal Svoboda (Pardubice).