Tým Plíškové vede v tenisové Elite Trophy o dva body

Praha - Černý tým Karolíny Plíškové odskočil do dvoubodového náskoku v charitativní tenisové soutěži družstev Tipsport Elite Trophy. Díky bodům obou dvojčat, Kristýny a posléze také světové trojky Karolíny Plíškové, vede na pražské Štvanici nad růžovým výběrem Petry Kvitové 4:2 na zápasy.

Po propršené neděli dnes nejprve Tereza Martincová porazila na antuce v dohrávce Rusku Jekatěrinu Alexandrovovou 6:4 a 6:2. V utkání nadějí sice zástupkyně Kvitové Linda Fruhvirtová zdolala Nikolu Bartůňkovou 6:2, 6:1, ale vedení vrátila černému týmu Kristýna Plíšková výhrou 6:2, 6:4 nad nejistou Alexandrovovou. Karolína Plíšková pak potvrdila roli favoritky v utkání s Barborou Strýcovou výhrou 6:2 a 6:3.

Program dne uzavře čtyřhra, ve které bude tým Kvitové reprezentovat pár Barbora Krejčíková, Kateřina Siniaková proti dvojici Markéta Vondroušová, Martincová.

Souboj Plíškové s 31. hráčkou dvouhry a druhou deblistkou světa Strýcovou byl vrcholem dne a úspěšnější v něm za 67 minut byla razantnější Plíšková. "Mělo to správný tenisový náboj. Začátek byl nijaký, tak dva dny jsem tady seděla, takže jsem to čekala, ale potom to byl docela dobrý tenis," řekla Plíšková v O2 TV.

Duel Martincové s 27. hráčkou žebříčku dvouhry WTA Alexandrovovou začal už v sobotu večer a byl za stavu 6:4, 2:1 kvůli bouřce přerušen. Deštivé počasí nedovolilo hrát ani v neděli a v dnešní dohrávce Martincová těžila z soupeřčiných chyb.

I Kristýna Plíšková využila nerozehranosti Alexandrovové. Dala deset es a odvrátila sedm z osmi brejkbolů. "Trošku jsem se toho bála, protože s ní mám negativní bilanci. Ale hrála jsem líp, než jsem čekala, a držel mě servis," řekla.

Patnáctiletá Fruhvirtová i za pomoci rad dvojnásobné vítězky Wimbledonu Kvitové souboji s Bartůňkovou dominovala. "Všechno byly základní a důležité rady, nezatěžovaly mě ničím složitým. Bylo to fajn," řekla Fruhvirtová.

První turnaj čtyřdílné série skončí čtyřmi zápasy v úterý.

Charitativní turnaj družstev žen Tipsport Elite Trophy v Praze:

Černý tým Karolíny Plíškové - Růžový tým Petry Kvitové 4:2

Martincová - Alexandrovová 6:4, 6:2, Bartůňková - Fruhvirtová 2:6, 1:6, Kristýna Plíšková - Alexandrovová 6:2, 6:4, Karolína Plíšková - Strýcová 6:2, 6:3.