Tým Navalného zveřejnění podrobnosti o jeho údajné otravě

Berlín - Tým ruského opozičního politika Alexeje Navalného, který je od soboty kvůli údajné otravě v péči lékařů berlínské nemocnice Charité, slibuje, že dnes v 18:00 SELČ zveřejní na internetu vše, co je zatím o tomto případu známo. Dnes to na twitteru uvedla politikova mluvčí Kira Jarmyšová. Ta se předtím na této sociální síti podivila, proč jsou podrobnosti o Navalného pohybu těsně před možnou otravou otištěny v ruských novinách.

"Rozsah sledování mě vůbec nepřekvapuje, věděli jsme o tom. Je ale zvláštní, že neváhali všem o tom povyprávět," napsala Jarmyšová v narážce na článek v listu Moskovskij komsomolec, kde se čtenáři mohou dočíst detaily o Navalného cestě po Sibiři.

Čtyřiačtyřicetiletý Navalnyj, který patří k nejvýraznějším kritikům ruského prezidenta Vladimira Putina a v minulosti byl několikrát vězněn, skončil v bezvědomí v nemocnici v ruském Omsku poté, co se mu ve čtvrtek při letu z Tomsku do Moskvy udělalo zle; letoun kvůli tomu v Omsku nouzově přistál. Podle Jarmyšové byl patrně otráven látkou přimíchanou do čaje.

Večerního internetového vysílání se z Moskvy zúčastní Jarmyšová a z Berlína bude informovat její kolega Leonid Volkov, který pracuje pro Navalného Fond pro boj s korupcí (FBK). Do berlínské nemocnice Charité, kam Navalného v sobotu převezli z Ruska na žádost jeho rodiny, doprovodil politikovu ženu Juliji. "Budeme hovořit o tom, jak to všechno ve skutečnosti bylo," napsal na internetu Volkov.