Tým Navalného odložil zveřejnění podrobností o jeho údajné otravě

Berlín - Tým ruského opozičního politika Alexeje Navalného, který je od soboty kvůli údajné otravě v péči lékařů berlínské nemocnice Charité, odvolal dnešní avizované vysílání na internetu, ve kterém chtěl zveřejnit informace o případu. Politikova mluvčí Kira Jarmyšová akci původně ohlásila na 18:00 SELČ, později to ale Navalného spolupracovník Leonid Volkov odvolal.

"Promiňte, dnes večer se avizovaný stream neuskuteční. Určitě jej uskutečníme později, až na to budeme připraveni," napsal Volkov na twitteru a Navalného mluvčí jeho vzkaz sdílela.

Jarmyšová se předtím na twitteru podivila, proč ruská média otiskla podrobnosti o Navalného pohybu těsně před možnou otravou, jak je zaznamenaly silové složky.

"Rozsah sledování mě vůbec nepřekvapuje, věděli jsme o tom. Je ale zvláštní, že neváhali všem o tom povyprávět," napsala Jarmyšová v narážce na článek v listu Moskovskij komsomolec, kde se čtenáři mohou dočíst detaily o Navalného cestě po Sibiři. Dozvědí se mimo jiné, že opozičník chtěl místo svého pobytu před policií či tajnou službou zjevně utajit: například v Tomsku si Navalného týmu pronajal sedm hotelových pokojů, přičemž Navalnyj nespal v pokoji, který byl rezervován na jeho jméno, a k dispozici měl také "konspirativní" byt, na který se přišlo jen díky objednávce suši. Sledování podle deníku dospělo k závěru, že Navalnyj se vyvaroval zbytečných či podezřelých kontaktů, které by mohly souviset s jeho otravou. Nepodařilo se ani zjistit, odkud mohl pocházet alkohol, jehož stopy našli omští lékaři v moči. V místě, kde údajně měl Navalnyj podle tvrzení na sociálních sítích popíjet, se jen vykoupal v řece, ale ani nezašel do hostitelova domu. Pokud k otravě skutečně došlo, stalo se tak nejspíše až na letišti či v letadle. Vyšetřovatelé ale i tak prověřují vzorky odebrané ze všech míst, včetně všech sedmi hotelových pokojů a "konspirativního" bytu.

Čtyřiačtyřicetiletý Navalnyj, který patří k nejvýraznějším kritikům ruského prezidenta Vladimira Putina a v minulosti byl několikrát vězněn, skončil v bezvědomí v nemocnici v ruském Omsku poté, co se mu ve čtvrtek při letu z Tomsku do Moskvy udělalo nevolno; letoun kvůli tomu v Omsku nouzově přistál. Podle Jarmyšové byl patrně otráven látkou přimíchanou do čaje.

Volkov, který pracuje pro Navalného Fond pro boj s korupcí (FBK), pobývá nyní v Berlíně. Do berlínské nemocnice Charité, kam Navalného v sobotu převezli z Ruska na žádost jeho rodiny, doprovodil politikovu ženu Juliji.