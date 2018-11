Praha - Šestý start na slavné Rallye Dakar v řadě čeká v lednu příštího roku český tým Moto Racing Group (MRG). Pod jeho hlavičkou se opět představí motocyklista Milan Engel, Tomáš Kubiena na čtyřkolce i Olga Roučková, která letos rallye jako první Češka úspěšně absolvovala na čtyřkolce. Tentokrát však usedne do buggyny Can-Am Maverick v kategorii SxS.

Hlavní hvězdou týmu ale bude zkušený Španěl Juan Pedrero, který byl v minulosti na Dakaru dvakrát pátý a v posledním ročníku dojel jedenáctý. "Má velké zkušenosti a slibuji si od něj velký výsledek. Nejlepším výsledkem týmu je 18. místo Davida Pabišky a věřím, že Juan jej vylepší," uvedl šéf týmu Ervín Krajčovič na dnešní tiskové konferenci v Praze.

Engela čeká pátý Dakar a nejlépe byl třicátý hned při prvním startu. V minulém ročníku jej zastavil pád, kterého by se tentokrát rád vyvaroval. "Věřím, že to dopadne dobře. Každý rok mám od sebe velké očekávání a jiné to nebude ani nyní. Doufám, že nebudu mít problémy s technikou, s navigací nebo s pády," přál si Engel.

Letos až s velkým časovým odstupem zjistil, že si při pádu v Jižní Americe zlomil pátý obratel. Musel proto upravit trénink, navíc jej trápily i problémy s ploténkami. "Připravený jsem ale dobře. Chtěl bych od začátku závodit naplno a na nic nečekat," řekl Engel, jenž se letos před nehodou pohyboval těsně za hranicí první dvacítky. Do té by rád v roce 2019 pronikl.

Kubiena startoval na Dakaru dvakrát, vždy jej zastavily technické problémy. "Na technice jsme hodně pracovali. Celý rok čtyřkolka fungovala, takže věřím, že tentokrát už cíl uvidím," přál si Kubiena, jenž bude jediným českým čtyřkolkářem na startu. "Byl bych rád, kdyby nás jelo víc. Pomáhali jsme si v přípravě, ale na trati jsme se stejně moc nepotkávali, takže z toho pohledu se toho pro mě moc nemění," dodal.

Nová výzva v podobě startu v kategorii SxS čeká na Roučkovou, která pojede s navigátorem Danielem Zelenkou. "Bude to úplně něco nového. Přes dvanáct let jsem řídila čtyřkolku, kde jsem patřila ke špičce. Tohle je nová výzva," řekla Roučková. Její start se dolaďoval na poslední chvíli a speciál Can-Am Maverick mechanici prakticky dodělávají ještě nyní. "Letos se mi jako první Češce podařilo Dakar dokončit, teď máme i ambice. Udělám vše proto, abychom do cíle dojeli na co nejlepším místě," dodala Roučková.