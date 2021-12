Tým MRG chce na Dakaru uspět ve třech kategoriích, hlavní hvězdou je opět Michek

Praha - S cílem uspět ve třech kategoriích se postaví v lednu na start Rallye Dakar český tým Orion Moto Racing Group (MRG). Hlavní hvězdou je motocyklista Martin Michek, který se bude snažit navázat na 10. místo z letošního ročníku slavné soutěže. Milana Engela čeká premiéra v kategorii motocyklistů bez asistence a Martin Čábela se zpěvačkou Olgou Lounovou se představí v kategorii Klasik vytvořené pro historické automobily.

Fotogalerie

"Máme za sebou rok, který nebyl po ekonomické ani časové stránce jednoduchý. Jsem ale rád, že jsme vše zvládli a opět se posunuli dál. Máme například radost z toho, že máme nový asistenční kamion, takže naše zázemí a zajištění bude zase lepší," řekl šéf týmu Ervín Krajčovič na dnešní tiskové konferenci v Praze.

Ústřední postavou týmu bude Michek, který letos dokázal ovládnout Světový pohár Baja 2021, vytrvalostní cross country závody. Na Dakar by tak měl být dobře připravený. "Byl bych rád, kdyby se opět motal kolem desítky, ale víme, jak to na Dakaru chodí. Potřebujete štěstí, musí držet technika...," podotkl Krajčovič.

Úspěšného motokrosaře čeká třetí start na Dakaru v kariéře a stejně jako loni je jeho hlavním cílem se zlepšit a udělat pro dobrý výsledek maximum. "Loni jsem říkal, že bych chtěl předjet sám sebe a to chci pořád. Můžu slíbit, že do toho dám 120 procent, ani o procento méně. Vážím si podpory fanoušků, kteří mě sledují a podporují a i když se mi třeba ten den nedaří, dám do toho všechno," řekl Michek. Věří, že může opět potrápit jezdce továrních týmů. "Chtěl bych, aby všichni věděli, že Michek jim nedá nic zadarmo. Abychom je budili v noci ze spaní," pousmál se.

Druhého motocyklistu v týmu Engela čeká již osmý Dakar, poprvé však pojede v kategorii "Original by Motul" vypsané pro závodníky bez asistence. "Milan je bojovník a k této kategorii dospěl, to je pravý Dakar," podotkl Krajčovič.

Engel měl na začátku října nepříjemný pád v Maroku a zlomil si klíční kost, aktuálně je ale podle svých slov připraven závodit. "Dva měsíce jsem se soustředil jen na léčbu a už v posilovně zvedám těžké činky. Připravím se, ale ve druhé polovině Dakaru to bude znát. Únava se naskládá, Doufám, že se mi vyhnou mechanické závady a uspěju," přál si Engel, jenž skončil letos osmnáctý. "I v lednu se chci koukat na absolutní pořadí," podotkl.

Nováčky v MRG jsou Čábela s Lounovou, která si vyzkouší roli navigátorky. Původně měli jet s rallyeovým speciálem Matra Murena. Nakonec ale usednou do vozu Mercedes G500. "Začali jsme stavět závodní speciál, v září jsme se ale rozhodli, že to není reálné zvládnout. Sehnali jsme proto skoro hotový mercedes, který jsme během dvou měsíců upravili a v rámci možností se nám ho podařilo i otestovat," řekl Čábela. "Auto je připravené a když budeme mít štěstí, dojede," pousmál se.

Zpěvačka Lounová se motorsportu věnuje již řadu let, tentokrát si ale vyzkouší roli navigátorky. "Cíl je dojet do cíle, i když každý doufá, že vyhraje. I my se chceme dobře umístit," uvedla Lounová.