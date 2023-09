Tým má obrovskou budoucnost, řekl po postupu kapitán Navrátil

Valencie (Španělsko) - Kdyby někdo nehrajícímu kapitánovi Jaroslavu Navrátilovi před začátkem finálového turnaje Davisova poháru řekl, že se čeští tenisté kvalifikují do vyřazovací části jako první ze všech, nevěřil by mu. Rodák z Přerova označil postup mezi elitní osmičku za velký úspěch a v nahrávce pro média vyzdvihl i perspektivu národního týmu. Věří, že jeho hráči zanechají dojem i v sobotním závěrečném utkání skupiny C se Srbskem a v listopadu se na Final 8 v Málaze porvou o další výhry.

"Je to velký úspěch. Finálový turnaj jsme si vyzkoušeli už před dvěma lety v Innsbrucku, kde jsme dvakrát prohráli 1:2, i když jsme vedli 1:0. To jsou ale zkušenosti. Náš tým má perspektivu a teď se to projevilo. Tým šlape, má obrovskou budoucnost a bude na nás, jak se s tím na finále porveme," uvedl Navrátil.

Češi si zajistili postup na tvrdém povrchu ve Valencii díky dvěma výhrám. Nejprve zdolali domácí Španělsko bez hvězdného Carlose Alcaraze 3:0 a stejným poměrem porazili i Jižní Koreu. Definitivní jistotu jim dal hned první bod v utkání Srbska proti Španělsku, o který se postaral Laslo Djere výhrou nad Albertem Ramosem. "Jsem velice rád hlavně za kluky. Odjížděli jsme sem s tím, že se pokusíme udělat nějaký výsledek, a porazili jsme Španělsko i Koreu 3:0, což je obrovský úspěch," líčil Navrátil.

Zatímco Španělé duel se Srby nezvrátili a skončí ve skupině, Češi získali jistotu postupu jako první ze všech šestnácti týmů v soutěži. "Kdyby mi to někdo řekl předem, tak bych tomu vůbec nevěřil. Ale po neúčasti Alcaraze už španělský tým nebyl tak silný. Navíc jejich další hráč (Roberto) Bautista byl zraněný. Z toho důvodu Španělsko pozici favorita nezvládlo a pro pořadatele bude nejsmutnější, že bude finále v Málaze bez španělského týmu," doplnil Navrátil.

Češi uzavřou působení ve skupině C v sobotu proti Srbsku, s nímž se utkají o první místo. Balkánský celek se může opřít o světovou jedničku a čerstvého vítěze US Open Novaka Djokoviče. Navrátil do dvouher nasadí Jiřího Lehečku a osmnáctiletého Jakuba Menšíka.

"Tvrdil jsem, že když přijede Djokovič, budou Srbové nejsilnější tým této skupiny. Do zápasu jdeme s pokorou, ale zároveň ho jdeme vyhrát. Po dvou vítězstvích 3:0 jsou kluci nahoře a věří si," uvedl Navrátil. "Jirka Lehečka už letos hrál s Alcarazem a teď si to vyzkouší proti Djokovičovi. Jsem také rád, že Kuba Menšík bude mít premiéru ve dvouhře. Zaslouží si to. Nemáme co ztratit, postoupili jsme. A jestli to bude z prvního, nebo druhého místa, je nám jedno," podotkl šestašedesátiletý kapitán.

Čtvrtfinalista letošního Australian Open Lehečka, který zatím na turnaji neztratil ani set, se utká s Djokovičem poprvé v kariéře. "Nesmí se bát toho, že na druhé straně stojí Djokovič. Když si to uvědomí, bude to horší. Bude muset hrát agresivně. Povrch, který tu je, mu nahrává. Jirka se s ním sžil, a kdyby s ním hrál na antuce, nebo v Austrálii, tak by ta šance byla hodně malá. Tady se ale rozdíly zužují. Šanci má a bude záležet na něm, jak si s tím poradí," dodal Navrátil.