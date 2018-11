Helsinky - Zápas, na který bude chtít co nejrychleji zapomenout, odehrál dnes na turnaji Karjala proti Finsku obránce Jakub Krejčík. Co do počtu odehraných duelů v národním týmu třetí nejzkušenější hráč současného výběru daroval chybami domácím ve druhé části během šesti minut dva góly.

Po Krejčíkových zaváháních odskočil soupeř už na tříbrankový rozdíl díky zásahům Joonase Nättinena a Sakariho Manninena. "Gól na 0:2 byla moje nešikovnost, měl jsem to odpálit, ne si s tím hrát," řekl novinářům. Kdyby ale na něj někdo ze spoluhráčů křikl a varoval ho před napadajícím Nättinenem, mohlo být možná vše jinak. "Byla to vyloženě moje chyba, nikoho jiného bych z toho neobviňoval," odmítl Krejčík přehazovat zodpovědnost na ostatní.

Po polovině duelu zaváhal znovu, když přišel o kotouč ve středním pásmu. "Tam to taky mělo jít dřív od hokejky. Mrzí mě, že jsem týmu vůbec nepomohl, místo toho jsem ho dvěma chybami srazil na kolena. Věděli jsme přitom, že nás budou rychle napadat. Těžko se mi to hodnotí," zpytoval svědomí Krejčík.

Sedmadvacetiletý bek finského klubu Lukko Rauma přes své zkušenosti jen těžko vyháněl nezvládnuté krizové chvíle z mysli. "V hlavě to máte, to je jasný. Snažil jsem se dál nějak hrát, ale bohužel se pak trenér rozhodl mě tam nedávat, což respektuju," připomněl Krejčík.

Odpověď na výborný pohyb Finů a jejich disciplinovanou hru však nenašel ani nikdo jiný. "Škoda, že jsme na to nějak nezareagovali a nevstřelili kontaktní gól, který by nás určitě nakopnul. Ty mé chyby nás srazily hodně dolů," mrzelo Krejčíka.

"Chyběla nám rychlost hlavně v nahrávkách, abychom přehrávali ty první dva hráče, kteří nás vysoko napadali. To nás trápilo. Je potřeba to rychle hodit za hlavu. Zítra máme proti Rusům poslední zápas a musíme podat úplně jiný výkon," zdůraznil Krejčík.

Zatímco po porážce 2:3 se Švédy mluvil kouč Miloš Říha především v pozitivním duchu, jeho hodnocení po duelu s Finy bylo v kabině i následně pro média na světlé okamžiky výrazně skromnější. "Oproti pozitivnímu hodnocení po minulém zápase to bylo o dost jiné, víc ale neřeknu," přitakal Krejčík.

Rusové jsou již jistým vítězem turnaje a na Karjale dosud vypadali skvěle. Češi však chtějí odčinit porážky a odmazat nulu z bodového konta. "Vždycky je to s nimi vypjaté, nebude to nic jednoduchého. Musíme se na to připravit, zkoncentrovat a podat lepší výkon," řekl Krejčík.