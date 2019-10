Tým Golden State se v NBA trápí, prohrál i podruhé

Oklahoma City - Basketbalisté Golden State se po letních změnách zatím v NBA trápí a jasně prohráli i druhý zápas sezony. Tentokrát nestačili na Oklahomu 92:120, přičemž pro Thunder to byla první výhra po předchozích dvou porážkách. Poprvé uspěl i Memphis, který doma zdolal Brooklyn 134:133 po prodloužení díky trojce Jaeho Crowdera v poslední vteřině.

Golden State v létě přišli o hvězdy Kevina Duranta a DeMarcuse Cousinse, navíc se zranil další klíčový hráč Klay Thompson. Místo nich přišel D'Angelo Russell, ale tomu se zatím příliš nedaří. A stejně tak celým Warriors. V prvním duelu podlehli LA Clippers 122:141 a i dnes v Oklahomě se trápili v obraně i útoku.

Thunder rozhodli už do poločasu, ve kterém vedli 70:37. V prvních třech čtvrtinách pokaždé dali 35 bodů a vedli už o 42 bodů, než v poslední části dovolili trojnásobným šampionům z posledních pěti let snížit.

"Je to špatné. Všichni milovali naši ofenzivu, ale tak úspěšné nás dělala naše obrana. Říkal jsem to vždycky. No a teď naše obrana neexistuje. Momentálně ani nevíme, jak bránit," připustil Draymond Green. Nejlepším střelcem Warriors byl s 23 body Stephen Curry, nikdo jiný nedal více než 10 bodů. Za Oklahomu zaznamenali 22 bodů Dennis Schröder a 21 bodů Danilo Gallinari.

Hrdiny dne se stali Jae Crowder a nováček Ja Morant, kteří dovedli Memphis k výhře nad Brooklynem s hvězdným Kyriem Irvingem. Ten sice dal 37 bodů, ale v rozhodujících chvílích ho zastínil Morant.

Morant nejprve sedm vteřin před koncem nájezdem srovnal a vzápětí zablokoval Irvinga, čímž poslal zápas do prodloužení. V něm Brooklyn opět sahal po výhře, ale tři vteřiny před koncem Morant rychle předribloval hřiště a našel Crowdera, který trojkou zařídil těsnou výhru. Přitom dal jen šest bodů, ale všechny v prodloužení. Morant si vylepšil osobní rekord v NBA na 30 bodů a devět asistencí.

LeBron James a Anthony Davis dovedli Los Angeles Lakers k výhře 120:101 nad Charlotte. Davis nasbíral 29 bodů a 14 doskoků, James 20 bodů a 12 asistencí. Přidal se k nim i veterán Dwight Howard, který měl 16 bodů, 10 doskoků a čtyři bloky. Klíčová fáze utkání přišla na konci třetí čtvrtiny, kdy Lakers předvedli šňůru 18:2.

Ani další dobrý výkon Luky Dončiče v podobě 29 bodů, 12 doskoků a devíti asistencí nepomohl Dallasu odvrátit porážku 119:121 s Portlandem. V poslední minutě už se Mavericks neprosadili a Blazers košem Damiana Lillarda duel otočili.

V skvělém startu do sezony pokračuje Minnesota, která porazila Miami 116:109 a po třech zápasech je stále stoprocentní. Lepší start do sezony měla zatím jen v roce 2001, kdy vyhrála prvních šest zápasů. Miami naopak poprvé padlo. Čtyřmi trojkami v posledních šesti minutách dovedl Vlky k výhře Andrew Wiggins, autor 25 bodů.

NBA:

Dallas - Portland 119:121, LA Lakers - Charlotte 120:101, Memphis - Brooklyn 134:133 po prodl., Minnesota - Miami 116:109, Oklahoma City - Golden State 120:92.

Tabulka:

Východní konference:

Atlantická divize:

1. Philadelphia 2 2 0 100,0 2. Boston 3 2 1 66,7 Toronto 3 2 1 66,7 4. Brooklyn 3 1 2 33,3 5. New York 3 0 3 0,0

Centrální divize:

1. Cleveland 2 1 1 50,0 Milwaukee 2 1 1 50,0 3. Chicago 3 1 2 33,3 Detroit 3 1 2 33,3 5. Indiana 2 0 2 0,0

Jihovýchodní divize:

1. Atlanta 2 2 0 100,0 2. Miami 3 2 1 66,7 3. Orlando 2 1 1 50,0 4. Charlotte 3 1 2 33,3 Washington 3 1 2 33,3

Západní konference:

Jihozápadní divize:

1. San Antonio 2 2 0 100,0 2. Dallas 3 2 1 66,7 3. Houston 2 1 1 50,0 4. Memphis 3 1 2 33,3 5. New Orleans 3 0 3 0,0

Severozápadní divize:

1. Denver 2 2 0 100,0 2. Minnesota 3 3 0 100,0 3. Portland 3 2 1 66,7 Utah 3 2 1 66,7 5. Oklahoma City 3 1 2 33,3

Pacificiká divize:

1. LA Clippers 3 2 1 66,7 LA Lakers 3 2 1 66,7 Phoenix 3 2 1 66,7 4. Golden State 2 0 2 0,0 5. Sacramento 3 0 3 0,0