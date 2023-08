Týden začal teplotami pod 20 stupňů, o víkendu se oteplí

Praha - Začátek tohoto týdne bude v Česku chladný a deštivý s teplotami většinou pod 20 stupňů Celsia. O víkendu se ale oteplí až na 30 stupňů. Vyplývá to z týdenní předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ). Chladno potrvá asi do středy a od čtvrtka se bude postupně oteplovat. Bez srážek by měl být jen pátek. Po oteplení na přelomu tohoto a následujícího týdne budou teploty ve zbytku srpna postupně klesat, vyplývá z měsíčního výhledu ČHMÚ. Méně srážek, než je obvyklé, meteorologové čekají v příštím týdnu.

Dnes se teploty většinou nepřiblížily ani ke dvacítce, výjimečně se podle záznamů ČHMÚ dostaly k 18 stupňům Celsia. Ráno meteorologové uvedli, že dnešek bude i vlivem západního větru pravděpodobně nejchladnějším dnem v tomto týdnu. Srážky dnes zaznamenali na většině území České republiky.

V úterý a ve středu teploty mírně stoupnou. V obou dnech by se měly pohybovat mezi 16 a 20 stupni Celsia. Bude oblačno až zataženo s přeháňkami či deštěm. Výraznější oteplení nastane až ve čtvrtek a v pátek. Ve čtvrtek teploty stoupnou na 20 až 24 stupňů a v pátek na 22 až 26 stupňů. Ve čtvrtek se ještě mohou objevit přeháňky, ale pátek už bude zřejmě bez deště a bude skoro jasno až polojasno.

O víkendu se přeháňky vrátí a ojediněle se mohou vyskytnout také bouřky. Teploty se v sobotu vyšplhají podle předpovědi až k tropické třicítce. V neděli by měly být mírně nižší, počátkem příštího týdne se však mohou dostat až ke 32 stupňům Celsia.

"Předpokládáme, že období od 7. srpna do 3. září 2023 bude teplotně průměrné," uvedl ČHMÚ v dlouhodobém výhledu. V následujícím a dalších týdnech budou podle meteorologů teploty spíše průměrné s postupnou klesající tendencí. Množství srážek bude v příštích čtyřech týdnech počínaje dneškem průměrné, s úhrny nejčastěji mezi deseti až 15 milimetry, oznámil ČHMÚ. "Nižší srážkové úhrny očekáváme v druhém týdnu, který bude srážkově průměrný až podprůměrný," doplnil.