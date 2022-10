Týden po debaklu v Mnichově čeká fotbalisty Plzně domácí odveta s Bayernem

Ilustrační foto - Bayern Mnichov - Viktoria Plzeň, utkání 3. kola skupiny C fotbalové Ligy mistrů, 4. října 2022 Mnichov. Zleva Dayot Upamecano, Jan Kopic z Plzně, Matthijs de Ligt z Bayernu Mnichov.

Ilustrační foto - Bayern Mnichov - Viktoria Plzeň, utkání 3. kola skupiny C fotbalové Ligy mistrů, 4. října 2022 Mnichov. Zleva Dayot Upamecano, Jan Kopic z Plzně, Matthijs de Ligt z Bayernu Mnichov. ČTK/Chaloupka Miroslav

Plzeň - Fotbalisté Plzně dnes ve čtvrtém kole Ligy mistrů přivítají na svém stadionu favorizovaný Bayern Mnichov. Svěřenci trenéra Michala Bílka se pokusí uhrát lepší výsledek než minulé úterý, kdy v Allianz Areně před 75.000 diváky utrpěli debakl 0:5. Stoprocentní Bayern vede skupinu C a má na dosah postup do osmifinále, Viktoria je poslední bez bodu. Utkání v Plzni začne ve 21:00.

Úřadující čeští šampioni při své historicky čtvrté účasti v hlavní fázi elitní soutěže zatím plní roli jasného outsidera. Po úvodní porážce 1:5 v Barceloně doma podlehli Interu Milán 0:2 a v Mnichově byli zcela bez šance.

Bayern už ve 21. minutě vedl o tři branky, když se trefili Leroy Sané, Serge Gnabry a Sadio Mané. Ve druhé půli zvýšili opět Sané a střídající Eric Maxim Choupo-Moting. Plzeňští tak v Mnichově zopakovali výsledek ze skupinové fáze z roku 2013. Bavorský gigant tehdy na západě Čech vyhrál 1:0.

"Samozřejmě to bude další neskutečně těžký zápas. Bayern je obrovským favoritem. Zase nic nevypustí a určitě bude chtít získat tři body. Jejich cíl bude nás zničit v prvních 20 minutách, jak to udělali tam, a pak si to trošku dohrát," řekl plzeňský obránce Václav Jemelka.

Výsledky v Mnichově patří mezi čtyři nejvyšší prohry Plzně v evropských pohárech, debakly 0:5 Viktoria utrpěla ve skupině Ligy mistrů v roce 2018 na stadionu AS Řím a doma s Realem Madrid.

Ligová generálka se povedla lépe Plzni, která doma porazila Mladou Boleslav 2:0 a upevnila si vedení v tabulce. Naopak Bayern ve šlágru na stadionu Dortmundu ztratil dvoubrankové vedení a remizoval 2:2. V bundeslize je třetí.

"Očekávám, že před domácími fanoušky je víc potrápíme. Musíme se s trenéry pobavit, kde mají skulinky a kde bychom je zkusili nachytat a znepříjemnit jim to," uvedl Jemelka, jenž se proti Boleslavi dočkal premiérového soutěžního gólu za Viktorii.

"Asi se nic moc měnit nebude, jestli hrajeme u nich nebo doma. Síla Bayernu je ohromná. Musíme být pozorní vzadu. Když se rozeběhnou, tak jejich narážečky v rychlosti je strašně těžké zachytávat. V Mnichově se jim to povedlo mnohokrát," přidal záložník Jan Kopic.

Do plzeňské branky by se po zranění ramena a třízápasové absenci mohl vrátit Jindřich Staněk. Hrát by mohl také kapitán a stoper Lukáš Hejda, jenž po zranění v Mnichově vynechal sobotní utkání. Bílek dál nemůže počítat se zraněným univerzálem Janem Sýkorou.

Bayernu bude s největší pravděpodobností chybět kapitán Manuel Neuer, jenž vynechal dnešní poslední trénink před odjezdem autobusem do Plzně a v brance by ho měl nahradit Sven Ulreich. Gólmanská jednička má podle médií drobné problémy s ramenem. Tréninku se nezúčastnili kvůli zranění ani obránce Matthijs de Ligt a křídelní hráči Serge Gnabry a Alphonso Davies. Mimo hru jsou kvůli nákaze koronavirem talentovaný záložník Jamal Musiala a dlouhodobě zranění obránci Lucas Hernández a Bouna Sarr.

Západočeši startují v hlavní fázi Ligy mistrů počtvrté a poprvé pod vedením kouče Bílka. V letech 2011, 2013 i 2018 pokaždé s trenérem Pavlem Vrbou obsadili třetí místo ve skupině a prošli do jarní části Evropské ligy.

Statistické údaje před utkáním fotbalové Ligy mistrů Plzeň - Bayern Viktoria Plzeň - Bayern Mnichov Výkop: středa 12. října, 21:00. Rozhodčí: Frankowski - Boniek, Winkler (všichni Pol.) - Van Boekel (video, Niz.). Bilance (klubová): ČR (Československo) - Německo 89 25-18-46 88:155. 1960/61 PVP: Vorwärts Berlín - Brno 2:1, 0:2, 1962/63 PMEZ: Vorwärts Berlín - Dukla Praha 0:3, 0:1, 1963/64 PMEZ: Dukla Praha - Dortmund 0:4, 3:1, 1971/72 PVP: Plzeň - Bayern Mnichov 0:1, 1:6, 1972/73 PVP: Schalke - Sparta Praha 2:1, 0:3, 1973/74 PVP: Ostrava - Magdeburg 2:0, 0:3, 1974/75 UEFA: Ostrava - Mönchengladbach 0:1, 1:3, 1974/74 PVP: Slavia Praha - Jena 1:0, 0:1, pen. 2:3, 1976/77 PMEZ: Ostrava - Bayern Mnichov 2:1, 0:5, 1978/79 UEFA: Stuttgart - Dukla Praha 4:1, 0:4, 1978/79 UEFA: Hertha Berlín - Dukla Praha 1:1, 2:1, 1978/79 PVP: Düsseldorf - Ostrava 3:1, 1:2, 1979/80 UEFA: Bohemians Praha - Bayern Mnichov 0:2, 2:2, 1979/80 UEFA: Frankfurt - Brno 4:1, 2:3, 1980/81 PMEZ: Ostrava - Berliner FC Dynamo 0:0, 1:1, 1980/81 PMEZ: Bayern Mnichov - Ostrava 2:0, 4:2, 1985/86 UEFA: Kolín nad Rýnem - Bohemians Praha 4:0, 4:2, 1986/87 UEFA: Dukla Praha - Leverkusen 0:0, 1:1, 1989/90 UEFA: Rostock - Ostrava 2:3, 0:4, 1991/92 UEFA: Hamburk - Olomouc 1:2, 1:4, 1992/93 PVP: Brémy - Sparta Praha 2:3, 0:1, 1993/94 PVP: Leverkusen - Brno 2:0, 3:0, 1995/96 UEFA: Freiburg - Slavia Praha 1:2, 0:0, 1997/98 LM: Dortmund - Sparta Praha 4:1, 3:0, 1997/98 PVP: Slavia Praha - Stuttgart 1:1, 0:2, 1998/99 UEFA: Schalke - Slavia Praha 1:0, 0:1, pen. 4:5, 1999/00 LM: Teplice - Dortmund 0:1, 0:1, 1999/00 LM: Hertha Berlín - Sparta Praha 1:1, 0:1, 2000/01 UEFA: Drnovice - Mnichov 1860 0:0, 0:1, 2000/01 UEFA: Slavia Praha - Kaiserslautern 0:0, 0:1, 2001/02 LM: Bayern Mnichov - Sparta Praha 0:0, 1:0, 2001/02 UEFA: Liberec - Dortmund 0:0, 0:4, 2003/04 UEFA: Kaiserslautern - Teplice 1:2, 0:1, 2004/05 LM: Leverkusen - Ostrava 5:0, 1:2, 2005/06 UEFA: Hamburk - Slavia Praha 2:0, 2007/08 UEFA: Leverkusen - Sparta Praha 1:0, 2008/09 UEFA: Slavia Praha - Hamburk 0:2, 2011/12 EL: Plzeň - Schalke 1:1, 1:3 po prodl., 2013/14 EL: Freiburg - Liberec 2:2, 2:1, 2013/14 LM: Bayern Mnichov - Plzeň 5:0, 1:0, 2015/16 EL: Schalke - Sparta Praha 2:2, 1:1, 2019/20 LM: Slavia Praha - Dortmund 0:2, 1:2, 2020/21 EL: Hoffenheim - Liberec 5:0, 2:0, 2020/21 EL: Slavia Praha - Leverkusen 1:0, 0:4, 2021/22 EKL: Slavia Praha - Union Berlín 3:1, 1:1, 2022/23 EKL: Kolín nad Rýnem - Slovácko 4:2, 2022/23 LM: Bayern Mnichov - Plzeň 5:0. Plzeň v Evropě: LM/PMEZ 50 20-16-14 60:52 EL/UEFA 80 27-18-35 85:108 EKL 12 7-4-1 17:10 PVP 4 0-1-3 1:12 Celkem 146 54-39-53 163:182 Bayern v Evropě: LM/PMEZ 375 224-75-76 791:367 EL/UEFA 68 39-13-16 151:82 PVP 39 19-14-6 67:36 Superpohár UEFA 7 2-1-4 9:14 Celkem 489 284-103-102 1018:499 Pozn.: V přehledu nejsou zahrnuty zápasy Veletržního poháru a Poháru Intertoto. Předpokládané sestavy: Plzeň: Staněk (Tvrdoň) - Havel, Hejda, Pernica, Jemelka - Bucha, Kalvach - Kopic, Vlkanova, Mosquera - Chorý. Bayern: Ulreich - Mázráví, Pavard, Upamecano, Stanišič - Kimmich, Goretzka - Coman, Sané, Mané - Müller. Absence: Sýkora (zranění), Hejda, Staněk (oba nejistý start), Dedič, Kaša, Řezník (všichni chybí na soupisce) - Musiala (nemoc), Neuer, Davies, Hernández, Sarr, Gnabry, De Ligt (všichni zranění). Zajímavosti: - Bayern minulé úterý doma rozdrtil Plzeň 5:0, západočeského soupeře porazil ve všech 5 dosavadních pohárových duelech - Plzeň i ve skupině LM v roce 2013 utrpěla na stadionu Bayernu debakl 0:5, doma tehdy s mnichovským týmem prohrála 0:1 - Bayern v Plzni zvítězil 1:0 také v roce 1971 v úvodním kole Poháru vítězů pohárů - Plzeň prohrála všechny 3 zápasy ve skupině při skóre 1:12 a je poslední, vedoucí Bayern 3x zvítězil a má skóre 9:0 - výsledky 0:5 v Mnichově patří mezi 4 nejvyšší prohry Plzně v evropských pohárech, stejné debakly Viktoria utrpěla ve skupině LM v roce 2018 na stadionu AS Řím a doma s Realem Madrid - Plzeň doma ve skupině LM vyhrála pouze 2 z dosavadních 10 zápasů - pro Plzeň byla minulá porážka 0:2 s Interem Milán první domácí prohrou v evropských pohárech po 11 utkáních - Bayern ve skupině LM neprohrál v rekordních 31 zápasech po sobě (z toho 28 výher) od září 2017, kdy v Paříži podlehl PSG 0:3 - Bayern může jako první tým v LM vyhrát 11 utkání skupinové fáze za sebou - mnichovský šestinásobný vítěz LM venku v soutěži prohrál jediný z posledních 24 duelů - Plzeň v sobotní ligové generálce doma porazila Mladou Boleslav 2:0 a vede tabulku, Bayern ztratil v Dortmundu dvoubrankové vedení a remizoval 2:2, v německé lize je třetí - v karetním ohrožení jsou plzeňští fotbalisté Chorý a Jemelka - Plzeň se v hlavní fázi LM představí počtvrté v historii a poprvé pod vedením kouče Bílka; v letech 2011, 2013 i 2018 s trenérem Vrbou obsadila vždy 3. místo ve skupině a prošla do jarní části Evropské ligy - Plzeň nejvíc bodů ve skupině (7) získala před čtyřmi lety v konkurenci Realu Madrid, AS Řím a CSKA Moskva, nejméně (3) v roce 2013 ve skupině s Bayernem Mnichov, Manchesterem City a s CSKA Moskva Tabulka skupiny C: 1. Bayern Mnichov 3 3 0 0 9:0 9 2. Inter Milán 3 2 0 1 3:2 6 3. FC Barcelona 3 1 0 2 5:4 3 4. Plzeň 3 0 0 3 1:12 0