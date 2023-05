Týden bude zpočátku deštivý, o víkendu teploty překročí 20 stupňů

Praha - Tento týden bude hlavně v jeho první polovině provázet déšť, který bude zejména z úterý na středu vydatný. Postupně by však měly srážky ubývat. O víkendu by se měly objevovat už jen ojediněle a nejvyšší teploty překročí 20 stupňů Celsia. Nejchladnějším dnem týdne bude zřejmě středa s maximy většinou jen kolem deseti stupňů. Ve čtvrtek už se oteplí, nicméně k ránu se mohou objevit ještě přízemní mrazíky. Uvádí to aktuální týdenní předpověď Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).

Vydatně pršet bude především z úterý na středu, ve východní polovině země může lokálně napršet v úhrnu kolem 40 milimetrů srážek za 12 hodin. "V oblastech s vyšším nasycením půdy může docházet k vzestupům hladin menších vodních toků. Výstrahu budeme během úterního dopoledne upřesňovat," uvedli meteorologové.

Varování na vydatnější srážky od úterního odpoledne do středečního dopoledne platí zejména pro východní části Jihočeského a Královéhradeckého kraje, pro celou Vysočinu, Pardubický, Jihomoravský, Zlínský, Olomoucký a Moravskoslezský kraj.

Podle meteorologů bude počasí v Česku ovlivňovat frontální systém spojený s tlakovou níží Minerva. Ta dnes a v úterý přináší do Itálie a na Balkán vydatný déšť a silné bouřky, doprovázené nárazy větru, vysokou bleskovou aktivitou a kroupami. Následně se její vliv rozšíří k severu, a zaměstná tak meteorology od centrálního Středomoří až do střední Evropy, uvedl ČHMÚ.

Nejvyšší denní teploty v Česku se v úterý mohou někde ještě dostat k 19 stupňům, ve středu pak spadnou na sedm až 11 stupňů Celsia, na severu může v polohách nad 1200 metrů i sněžit. Poté se bude pozvolna oteplovat a v sobotu by už mohlo být až 23 stupňů, v neděli ještě o pár stupňů víc.

V měsíční prognóze meteorologové uvedli, že období od 15. května do 11. června bude průměrné, co se týče teplot i srážek. Výjimkou bude právě tento týden, který bude teplotně podprůměrný a pršet bude o dost víc, než bývá v tomto období roku obvyklé. Další týdny budou teplotně průměrné až slabě nadprůměrné, také množství srážek se nebude vymykat z dlouhodobých hodnot. "Relativně nejteplejší by měl být poslední týden období s minimálními teplotami kolem 11 stupňů a nejvyššími kolem 22 stupňů Celsia," konstatoval dnes ČHMÚ.