Týden bude zatažený, ale teploty vystoupají až na deset stupňů

Praha - Tento týden bude obloha v Česku většinou zatažená, ale teploty mohou vystoupat až na deset stupňů Celsia. Dnes bylo ještě tepleji. Vyplývá to z týdenní předpovědi počasí na webu Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ). Opět se objeví mlhy a mrholení, ve druhé polovině týdne také déšť. Koncem týdne se může objevit i sníh, padat však bude zřejmě jen na horách. Podle dlouhodobého výhledu ČHMÚ budou nadcházející čtyři týdny teplotně spíše průměrné, pouze v týdnu od 5. do 11. prosince by měly být teploty vyšší, než je běžné pro tuto roční dobu.

V posledních týdnech se v Česku objevovala inverze, kdy je na horách jasno a teplo, zatímco v nižších polohách chladněji a zataženo. Třeba v sobotu se teploty na horách vyšplhaly až přes 18 stupňů. Dnes po obědě v Česku většinou vystoupily na devět až 13 stupňů. "Nejvýše pak v Rožnově pod Radhoštěm na 15,2 st., v Mořkově 14,9 st. a ve Valašském Meziříčí na 14,8 st.," uvedl ČHMÚ. Oblačnost a mlhy, které ráno pokrývaly většinu republiky, se postupně rozpouštěly.

V dalších dnech se mohou teploty dostat přes den až na deset stupňů, ale budou kolísat. V úterý bude čtyři až osm stupňů, na deset stupňů se oteplí při slunečním svitu. Ve středu bude šest až deset stupňů a ve čtvrtek pět až devět stupňů. V pátek by teploty neměly překročit sedm stupňů Celsia, stejně jako o víkendu.

Mrznout může zatím jen v noci. Teploty ale v nejbližších dnech klesnou přes noc maximálně na minus jeden stupeň. Až o víkendu by se mohlo více ochladit, a to v noci až na minus tři stupně.

Po celý týden bude většinou oblačno až zataženo. V nejbližších dnech se znovu objeví mlhy a mrholení, od čtvrtka může pršet. Na horách by mohlo od čtvrtka začít i sněžit, zprvu hlavně v polohách nad 1000 metrů nadmořské výšky.

Jako celek by nadcházející čtyři týdny měly být teplotně průměrné. Dlouhodobá průměrná teplota mezi 14. listopadem a 11. prosincem je přitom v Česku 2,3 stupně Celsia. "V posledním předpovědním týdnu od 5. do 11. prosince se očekávají i nadprůměrné teploty," uvedli meteorologové.

ČHMÚ nečeká výraznější výkyvy mezi jednotlivými týdny. Týdenní úhrn srážek se bude obvykle pohybovat od pěti do deseti milimetrů. O něco více srážek lze očekávat také v týdnu od 5. do 11. prosince. "Vzhledem k tomu, že jsou v tomto týdnu zároveň očekávané i nadprůměrné teploty, lze předpokládat, že srážky budou i na horách většinou dešťové," dodali meteorologové.

Měsíční výhled vyjadřuje celkový charakter počasí, nepostihuje proto všechny možné výkyvy, upozorňuje ČHMÚ. Úspěšnost výhledu se pohybuje u teplot kolem 75 procent, u srážek kolem 65 procent. Předpověď na třetí a čtvrtý týden se často blíží dlouhodobým klimatickým hodnotám pro příslušná období.