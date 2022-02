Týden bude teplý a bohatý na srážky, vítr se uklidní

Praha - Česko čeká tento týden teplé počasí bohaté na srážky, teploty budou spíše než konci února odpovídat začátku jaru. Dnes a ve čtvrtek teploměr ukáže na některých místech až 11 stupňů Celsia, v ostatních dnech budou maxima kolem osmi až devíti stupňů. V noci začne mrznout koncem týdne. V nižších polohách má pršet, na horách sněžit. Silně foukat má ještě po většinu dnešního dne, odpoledne a večer už vítr zeslábne. Vyplývá to z týdenní předpovědi počasí a aktuálních informací meteorologů. Podle dlouhodobého výhledu počasí pak budou následující čtyři týdny teplotně mírně nadprůměrné.

Teplé bylo už dnešní ráno, přes den se ochladí, ve vyšších polohách začne sněžit. "Teploty vzduchu máme většinou od sedmi do 11 stupňů Celsia, od severozápadu za studenou frontou se ale ochlazuje. Přes Čechy od severozápadu postupuje studená fronta, na které se vyskytují přeháňky, přecházející od vyšších poloh ve sněhové. Za ní k nám začíná proudit chladnější vzduch od severozápadu, takže dnešní ranní teploty jsou zároveň teplotami nejvyššími denními," uvedli meteorologové ráno na facebooku. Ojediněle se mohou objevit i bouřky.

Dnešek je ještě na většině území větrný. Dopoledne platila na většině území Čech výstraha na velmi silný vítr s vysokým stupněm nebezpečí. "Vítr bude slábnout během odpoledne ve Slezsku a na Moravě, v Čechách až během večera," uvedli po poledni meteorologové. Původně očekávali, že hodně foukat bude v některých regionech až do úterního rána a ve středu vítr znovu zesílí, hlavně v Čechách.

Zpočátku týdne bude většinou zataženo až oblačno, na většině území budou dešťové, smíšené nebo sněhové přeháňky a srážky, více slunce lze očekávat od čtvrtka. Teploty se budou v nadcházejících dnech pohybovat od čtyř do devíti stupňů, ve čtvrtek znovu vystoupají až k 11 stupňům Celsia. Noční teploty se zpočátku udrží nad bodem mrazu, mrazivé noci budou až koncem týdne.

Víkend má být relativně slunečný, na horách bude sněžit, nejvyšší denní teploty budou od čtyř do devíti stupňů Celsia.

Nadcházející čtyři týdny mají být teplotně mírně nadprůměrné. Teplejší by měla být především první polovina března. "Poslední předpovědní týden (od 14. do 20. března) bude už teplotně v normálu. Týdenní průměry nejvyšších denních teplot se budou pohybovat od šesti stupňů Celsia v prvním předpovědním týdnu do deseti stupňů v posledním týdnu," uvedli meteorologové. Týdenní průměry nejnižších nočních teplot budou většinou kolem nuly.

Nejvíce srážek očekává Český hydrometeorologický ústav v tomto týdnu, v dalších třech týdnech budou úhrny srážek už obvyklé pro tuto roční dobu. Celkově by období od 21. února do 20. března mělo být srážkově normální.

Měsíční výhled vyjadřuje celkový charakter počasí, nepostihuje proto všechny možné výkyvy, upozorňuje ČHMÚ. Úspěšnost výhledu se pohybuje u teplot kolem 75 procent, u srážek kolem 65 procent. Předpověď na třetí a čtvrtý týden se často blíží dlouhodobým klimatickým hodnotám pro příslušná období.