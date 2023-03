Týden bude oblačný, meteorologové očekávají rekordní množství srážek

Praha - V Česku bude celý týden oblačný, se sněžením i deštěm, meteorologové očekávají rekordní množství srážek. V průměru by mělo napršet kolem 25 milimetrů srážek na metr čtvereční, v horských oblastech se může místy vyskytnout i několikanásobné množství. Teploty budou v tomto týdnu značně kolísat. V noci mohou padat i na několik stupňů pod nulou, zatímco přes den vystoupají až na 13 stupňů Celsia, zvláště na jihu země. Jako celek bude březen teplotně průměrný, srážkově bohaté období potrvá pravděpodobně až do poloviny března. Vyplývá to z týdenní předpovědi počasí a dlouhodobého výhledu počasí na webu Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).

"Čeká nás velmi zajímavý a proměnlivý týden. Od úterý převládne nad střední Evropou výrazné a vlhké západní proudění, které bude ´zásobovat´ naši oblast jednotlivými frontálními systémy a tlakovými nížemi," uvedl ČHMÚ k předpovědi počasí na facebooku. Podle meteorologů je takovéto počasí svým způsobem "noční můra" střednědobé předpovědi, protože s sebou vždy nese velkou nejistotu a rychlé změny počasí i na poměrně malých vzdálenostech.

Meteorologové očekávají v tomto týdnu vydatné srážky, lokálně i sněhové, které se mohou objevit i ve středních, přechodně i nižších polohách. "Po velmi suchém začátku března, kdy na území ČR spadl v průměru necelý milimetr srážek, očekáváme v aktuálním týdnu od 6. března rekordní množství srážek. V průměru by mělo napršet kolem 25 mm srážek, ovšem v horských oblastech se může místy vyskytnout i několikanásobné množství," uvedl ČHMÚ. Na horách může ve středu a ve čtvrtek místy připadnout deset až 15 centimetrů sněhu. Přechodně bude také výrazněji foukat.

Zatímco na dnešek předpověděli pracovníci ČHMÚ teploty přes den dva až šest stupňů Celsia, a na horách dokonce pouze minus jeden stupeň, v úterý se oteplí. Většinou bude čtyři až osm stupňů a na jihu Moravy až deset stupňů nad nulou. Ve středu zase denní teploty klesnou na jeden až pět stupňů, ale na Moravě bude dál tepleji - pět až devět stupňů. Ve čtvrtek se budou nejvyšší denní teploty pohybovat od dvou stupňů na severu až po 13 stupňů na jihu a v pátek budou mezi šesti až 11 stupni Celsia. V noci ovšem budou teploty dál padat až pod bod mrazu. V noci na úterý bude mezi plus jedním až minus třemi stupni a v nocích na středu až pátek většinou mezi plus dvěma a minus dvěma stupni.

Celé období od 6. března do 2. dubna předpokládají meteorologové jako celek teplotně průměrné. "Průměrné noční teploty v jednotlivých týdnech by se měly pohybovat kolem nuly, denní budou pozvolně stoupat, a to k sedmi stupňům v prvních dvou týdnech a až ke 12 stupňům v závěru měsíce. Srážkově bude březen jako celek vzhledem k výrazným srážkovým úhrnům z první poloviny měsíce pravděpodobně nadprůměrný, dodali meteorologové.