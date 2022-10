Týden bude oblačný, ale teploty mohou být až 21 stupňů

Praha - V tomto týdnu bude v Česku sice většinou oblačno s deštěm, ale zároveň teplo. Přes den se mohou teploty vyšplhat v závěru týdne až na 21 stupňů Celsia. Vyplývá to z informací na webu Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ). V dalších týdnech se bude postupně ochlazovat, teploty se však nebudou podle ústavu výrazně odchylovat od dlouhodobých průměrů pro dané období.

Po ránu dnes bylo chladněji. Místy se objevovaly přízemní mrazíky, které se někde zopakují ještě v polovině týdne. Ranní počasí provázely podzimní mlhy. ČHMÚ to uvedl na twitteru.

Na úterý meteorologové předpovídají oblačnou až zataženou oblohu s občasným deštěm. Přesto bude například na jižní Moravě až 19 stupňů. V polovině týdne se obloha přechodně rozjasní. Od čtvrtečního odpoledne ale přijdou další mraky a konec pracovního týdne přinese i přeháňky nebo déšť. Teploty budou přes den dosahovat až 18 stupňů, v noci však klesnou až na dva stupně a objeví se přízemní mrazíky. Po oblačném pátku a sobotě však zase začne mraků ubývat a na přelomu tohoto a příštího týdne se pravděpodobně objeví další oteplení.

V nejbližších čtyřech týdnech, ode dneška do 6. listopadu, se budou teploty podle ČHMÚ celkově pohybovat kolem dlouhodobých průměrů. V tomto a příštím týdnu budou mírně nadprůměrné a v následujících dvou týdnech zase mírně pod dlouhodobým průměrem. "Týdenní průměry nejvyšších denních teplot předpokládáme v prvním a druhém týdnu (od 10. do 23. října) kolem 15 stupňů Celsia, ve třetím a čtvrtém týdnu (od 24. října do 6. listopadu) kolem 11 stupňů Celsia," uvedli pracovníci ústavu.