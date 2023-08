Tyčkařka Švábíková potěšila rodinu, která si koupila lístky až na finále MS

Budapešť - Tyčkařka Amálie Švábíková prvním postupem do finále mistrovství světa potěšila nejen sebe, ale i svoji rodinu. V rozhovoru s českými novináři prozradila, že si její blízcí koupili vstupenky na tribuny Národního stadionu v Budapešti až na středeční soutěž o medaile.

Už od neděle na bariéře oddělující hlediště u tyčkařského sektoru visí česká vlajka s nápisem Kadaň, což je rodiště Švábíkové. "Nevím, kdo ji tam dal, z rodiny jsem tam měla jen bráchu s přítelkyní. Ale na finále přijede celá má rodina - přijede i Ondra mě podpořit, takže se těším. Šetřili si to na finále, tak moc mi věřili. Jsem ráda, že to vyšlo a že na mě budou koukat," řekla bronzová medailistka z halového mistrovství Evropy, jejímž přítelem je vícebojař Ondřej Kopecký.

Nákupem vstupenek na finále ji blízcí dostali lehce pod tlak. "Věděla jsem, že by to bylo takové blbé, kdyby přijeli na finále a já se tam nedostala. Zas na druhou stranu mě všichni uklidňovali, že se jedou koukat na atletiku a ať na to nemyslím," vyprávěla Švábíková.

Tušila, že vzhledem k úrovni světové špičky bude kvalifikační limit nad úrovní jejího venkovního maxima, které bylo před MS 464 centimetrů. "Říkala jsem si, že to bude kolem 465. Trenér si myslel, že to bude i výš, takže nás to nepřekvapilo," uvedla. "Šla jsem do toho závodu s tím, že bude potřeba skočit 465. Nevěděla jsem samozřejmě, jak ta soutěž bude probíhat. Když jsem viděla startovní listinu, trochu jsem se z toho zděsila, abych pravdu řekla," uvedla.

Kvalifikace velké akce pro ni bývá nejtěžší soutěží v sezoně. "Je to pro mě nejtěžší a nejdůležitější závod, do toho jsem s tím šla. Očividně jsem se s tím poprala dobře. Ke konci mi samozřejmě docházely síly, ale snažila jsem se mezi pokusy nějak udržovat a šetřit síly na závěr," ocenila.

První výšky skákala napoprvé, takže v početné skupině měla hodně času mezi pokusy. Při čekání se snaží trochu rozptýlit. "Nesoustředit se na tu tyčku a na to, jak holky skáčou. Hodně sleduju ostatní závodníky, obrazovku. V hlavě si promítám skoky a v průběhu soutěže se snažím nějak udržovat a šetřit síly, abych se neunavovala," popisovala.

Když napodruhé překonala potřebných 465 centimetrů, chvilku ležela na zádech na matraci. "Byla to obrovská úleva. Fakt jsem si oddechla. Soutěž byla dlouhá, byla jsem už fakt unavená. Byla jsem hrozně spokojená. Řekla jsem si hned: 'Ty vole, jsem ve finále na mistrovství světa'. Bylo to skvělé," dodala tyčkařka, která na MS uspěla v kvalifikaci napotřetí. V boji o finále se jí nedařilo při premiéře na MS v Londýně 2017 ani loni na šampionátu v Eugene.

Finále už pro ni bude klidnější. "Určitě budu mít menší nervy, než když jsem šla do kvalifikace. Být nejhůř dvanáctá na světě je nádherný výkon. Ale určitě nic nevzdávám a budu bojovat o nejvyšší příčky," dodala.