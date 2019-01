Ostrava - Hokejisté Vítkovic zvítězili v utkání 35. kola extraligy nad Karlovými Vary 4:1. O výhru se zásadně přičinil slovenský útočník Radoslav Tybor, který v rozmezí osmnácti minut zaznamenal klasický hattrick. U všech gólů mu asistoval Ondřej Roman. Energie tak prodloužila svou aktuální nepříznivou bilanci na pět proher v řadě a naplno už nedokázala zabodovat osm utkání za sebou. V Ostravě navíc čeká na výhru od prosince 2013.

Vítkovičtí i necelých 24 hodin po vítězné bitvě s Třincem na sobě nedali znát známky únavy a do zápasu vstoupili aktivněji. Ve 13. minutě si Zdráhal ze vzduchu zpracoval přihrávku Schleisse a střelou mezi Kuchařovy betony otevřel skóre.

Hosté mohli rychle kontrovat, Dolejš si ale hned v následující minutě krkolomně poradil s pokusem Balána. Tybor se pak v 16. minutě v přesilovce při vyloučení Skuhravého šikovně uvolnil kolem mantinelu a přesně zamířil do horního rohu hostující branky.

Dvougólové vedení domácí uklidnilo a ve druhé části rychle soupeře dorazili. Zdráhalův pokus ještě ve 23. minutě zazvonil na tyčku, ale vzápětí se v útočném pásmu znovu obratně uvolnil Tybor a zavěsil potřetí.

Vítkovice z převahy udeřily ještě jednou. To když se v 34. minutě těsně po nevyužité přesilovce opět rychle zoreintoval Tybor a bekhendem zkompletoval čistý hattrick.

Až pak se dostali ke slovu i hosté a Balán prudkou ranou nad ledem připravil Dolejše o nulu. Karlovarští ještě v závěru druhé části mohli snížit na dvoubrankový rozdíl, ale proti Kohoutovi skvěle zakročil Dolejš a domácí tak dohrávali závěr bez nervů.

Západočeši se i v třetí části snažili s výsledkem něco udělat a byli v ní celých dvacet minut lepší. Měli však smůlu, že vítkovická dvojka Dolejš měl svůj den: ve 45. minutě zlikvidoval sólový nájezd Grígera a vyřešil i několik dorážek ve dvou přesilových hrách soupeře. Vítkovice si připsaly šestou výhru z posledních sedmi kol.

Hlasy trenérů po utkání:

Jakub Petr (Vítkovice): "Pro nás bylo důležité, že jsme dali rychle branky. Po sobotním utkání s Třincem to bylo těžké utkání po psychické a emoční stránce. Jsem rád, že jsme ty branky dali, víc to asi nebudu hodnotit. Do kabiny směřuje obrovské poděkování. Kdyby mi někdo před víkendem řekl, že budeme brát šest bodů... Já jsem věčný optimista, ale tohle byl sen."

Tomáš Mariška (Karlovy Vary): "Chtěli jsme po sobotním těžkém utkání Vítkovic na domácí zkusit zatlačit. V utkání se ale jasně ukázalo, v jakém rozpoložení jsou oba týmy. Nám se nedaří dávat branky, nejsme produktivní. Za každou chybu jsme nekompromisně potrestáni. To se ukázalo i v dnešním zápase. Mužstvo musím pochválit za to, že makalo a bojovalo a vytvořilo si zase šance, které se nám nedaří proměňovat. To je alfa a omega té série, ve které se nacházíme."

HC Vítkovice Ridera - HC Energie Karlovy Vary 4:1 (2:0, 2:1, 0:0)

Branky a nahrávky: 13. P. Zdráhal (Schleiss), 16. Tybor (Roman, Šidlík), 25. Tybor (J. Mrázek, Roman), 34. Tybor (Lev, Roman) - 35. Balán (Kohout). Rozhodčí: Obadal, Šír - Jindra, Zíka. Vyloučení: 2:2. Využití: 1:0. Diváci: 7003.

Vítkovice: Dolejš - D. Krenželok, Výtisk, Gregorc, Šidlík, T. Černý, J. Mrázek, Trška - Dej, Lev, Olesz - Tybor, Roman, D. Květoň - Poletín, Baláž, Kucsera - P. Zdráhal, Š. Stránský, Schleiss. Trenéři: Petr a Trnka.

Karlovy Vary: Kuchař - Šenkeřík, Plutnar, Kozák, Kovačevič, M. Rohan, Šafář, Podlipnik - Flek, Gríger, T. Rachůnek - Kohout, Balán, O. Beránek - J. Černý, Skuhravý, Stloukal - Lapšanský, Roman Vlach, T. Mikúš. Trenéři: Pešout a Mariška.